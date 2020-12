Il vizietto di Belen Rodriguez sono le borse luxury

Da Hermès a Valentino: acquisti costosi per la showgirl argentina che li posta sui social orgogliosa

Una donna come Belen Rodriguez può concedersi qualunque cosa. Quante volte abbiamo pensato “col suo fisico può indossare tutto”, considerando gli outfit della showgirl argentina. Non è nemmeno una questione economica, dato che il suo status è piuttosto elevato al momento. Quali sono gli sfizi, i peccatucci che si concede una donna come lei? Chi la segue sui social lo sa: le borse di lusso.

Belen Rodriguez è molto riservata sulla propria vita privata. Abituata a vivere con i paparazzi alle calcagna, ha imparato a centellinare le informazioni personali. Sui social posta foto molto concettuali: arredamento, dettagli, scorci, scarpe inquadrate sul cruscotto della macchina. Pochissime figure intere e scatti dei suoi outfit, per lo più a fini pubblicitari. Sulle storie l’argentina è lievemente più generosa: allenamenti in palestra, tinteggiature di pareti, gite fuoriporta col fidanzato Antonino Spinalbanese… e borse.

Non di rado la Rodriguez concede inquadrature degli accessori che completano il proprio outfit. Non borsette low cost: vere e proprie luxury bag.

Hermès, Bottega Veneta, Fendi, Prada, YSL, Chanel, Celine e Valentino solo le ultime inquadrate. Tutte ovviamente superano i mille euro e non sono nemmeno nuovissime: Belen Rodriguez preferisce i modelli vintage, veri e propri pezzi di storia della moda, spesso introvabili. Si tratta di investire i propri soldi in qualcosa di profondamente unico e femminile. Ogni foto sembra dire: “Mi sono concessa questo sfizio”, più a se stessa che ai follower. E la caption spesso è “Cosas que me gustan”, cose che mi piacciono.

Queste borse valgono una fortuna, chiunque ci penserebbe due volte prima di portarle in campagna o a far la spesa. Belen Rodriguez non è di questa opinione: le acquista prevalentemente nere, le abbina spesso ad outfit casual, le usa quotidianamente. Guardate nella gallery i suoi ultimi acquisti di lusso!

Related Posts