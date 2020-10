Il “vizietto” di Gabriel Garko: la confessione sulla maglietta

Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip è stato uno dei momenti televisivi che ricorderemo anche in futuro. Commosso ed emozionato, l’attore è entrato nella casa per leggere un’accorata lettera alla ex fidanzata Adua del Vesco.

“So che molta gente giudicherà, tante persone non capiranno e per me sarà dura, molto dura” aveva dichiarato in studio. Ma prima delle parole, nel suo look c’era già tutto.

Una volta di fronte ad Adua del Vesco, con la voce interrotta dalle lacrime, Gabriel Garko ha fatto la sua dichiarazione. “Abbiamo vissuto una bella favola, ma favola rimane… Ne esiste un’altra di favola, ma l’ho vissuta da solo. Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella”.

Una metafora, che indica qualcosa che ormai è diventato di pubblico dominio nonostante i tentativi di tenerlo nascosto. Nonostante le smentite fatte in passato dallo stesso Garko.

La confessione, se così si può chiamare, era ironicamente già implicita sulla tshirt nera di Gabriel Garko. Nascosta sotto al completo, una scritta faceva capolino sotto al blazer. Non era Gio (Giorgio Armani), come hanno pensato in tanti, bensì VICIOUS (vizioso), la parola sulla maglia Dsquared2.

Il riferimento al film “Il vizietto” con Ugo Tognazzi è chiarissimo. La pellicola del 1978 narrava le vicende di una coppia gay che cerca di vivere con naturalezza la propria condizione di famiglia omosessuale.

Da sempre attentissimo al proprio look, Garko non lo ha lasciato al caso nemmeno stavolta.

“Esco da questa casa col mio bambino per mano”, ha dichiarato in conclusione Gabriel Garko, precisando: “Il punto non è svelare il segreto, ma spiegare perché è stato un segreto”. Alfonso Signorini ha tagliato dicendo che il GF Vip non era la sede opportuna, lanciando un assist a Verissimo di Silvia Toffanin. La sua partecipazione non è ancora stata annunciata, ma quando avverrà… tenete d’occhio l’outfit di Gabriel Garko.

