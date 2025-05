Ilary Blasi e Bastian Muller, passeggiata d’amore sul lago di Como: baci e… stile

Weekend all’insegna dell’amore per Ilary Blasi e Bastian Muller, sorpresi a Cernobbio, sulle sponde del lago di Como. I due si sono concessi una romantica passeggiata con vista sull’acqua e per le viette del paesino lombardo. I paparazzi in agguato hanno immortalato la giornata per intero, svelando una forte complicità di coppia e… un look abbinato.

Romantici sul lago

In un weekend di maggio tra sole e pioggia, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto Cernobbio per la loro gita fuori porta. I due hanno passeggiato per il paesino come turisti incantati ma non sono riusciti a sfuggire agli sguardi attenti dei fotografi né alla curiosità dei fan. Baci teneri, sorrisi complici, sguardi innamorati, abbracci, chiacchiere e smorfie per i paparazzi: la coppia è apparsa più affiatata che mai. Immortalati mentre si scattavano foto con lo sfondo suggestivo del lago di Como, Ilary e Bastian hanno mostrato tutta la loro complicità: l’imprenditore ha ritratto la conduttrice, poi si sono scattati dei selfie di coppia. Non è mancata una visita in chiesa, luogo suggestivo e dal forte valore spirituale.

Ilary è casual-chic

Sempre impeccabile nello stile, Ilary Blasi ha sfoggiato un look casual-chic perfetto per la giornata di primavera sul lago di Como. La conduttrice ha indossato un trench beige dal taglio classico, con la cintura in tonalità annodata in vita. I jeans larghi in denim blu scuro erano abbinati a un paio di sneakers Balenciaga, modello Triple S: una scelta comoda, senza rinunciare al tocco modaiolo. La curiosità? Sulla punta è stampato il numero di piede: Ilary porta il 39. Sulle spalle la Blasi portava una delle borse più desiderate degli ultimi anni, la Chanel 22. In pelle nera e in versione large, è ideale per contenere tutto il necessario per la gita. Sebbene si sia fatta ritrarre da Bastian sul lago con lo stesso outfit, come ripreso dai paparazzi, su Instagram Ilary ha postato degli scatti con un panorama molto simile ma un look diverso: per lei, oltre al trench, un paio di leggings neri e stivaletti da pioggia Chanel. Cambio in corsa o è tornata in un secondo momento?

Coordinati

Ilary Blasi e Bastian Muller si mostrano affiatati e… perfettamente coordinati nei loro outfit. Se lei punta su un’eleganza rilassata con trench beige e accessori di lusso, lui sceglie un look maschile e deciso, ma altrettanto curato. Bastian indossa una giacca di pelle nera firmata Prada, abbinata a jeans dritti e sneakers bianche, in perfetto equilibrio tra casual e cool. I due sembrano condividere non solo complicità sentimentale, ma anche un gusto armonico per la moda, giocando con capi iconici senza rinunciare alla comodità.

Un amore grande

Lei non ha bisogno di presentazioni, mentre lui è un imprenditore tedesco, originario di Francoforte. La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller è venuta alla luce a fine 2022, qualche mese dopo la separazione di Ilary da Francesco Totti. Dopo un esordio timido, anche a causa della curiosità sul divorzio dal Pupone, la coppia ha vissuto la relazione alla luce del sole, con viaggi, uscite e gesti d’affetto pubblici sempre più frequenti. Sebbene restino entrambi molto riservati, la Blasi e Muller hanno deciso di vivere il loro legame sui social con una spontaneità crescente. A dimostrarlo ci sono adesso anche queste immagini sul lago di Como. Dopo la passeggiata, i due si sono allontanati a bordo della Lamborghini gialla di lui, lasciando Cernobbio con lo stesso sorriso con cui erano arrivati: quello di chi sta vivendo una relazione intensa e autentica. Guardali nella gallery.

