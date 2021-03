MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ilary Blasi non ha tradito le aspettative dei telespettatori e anche per la seconda puntata dell’Isola ha sfoggiato un look da star, tutto rosso. Nuovi naufraghi sono sbarcati in Honduras e l’interazione tra i concorrenti inizia ad essere più interessante.

Gli outfit della seconda puntata

E’ ancora un incrocio a catturare l’attenzione: quello del top infuocato di Ilary Blasi, abbinato ai pantaloni ampi e scarlatti. Un outfit di Francesco Paolo Salerno, stilista foggiano che aveva già curato molti suoi look al Grande Fratello Vip, nel 2016 (GUARDA).

Ma ciò che possiamo svelarvi è che esiste un fil rouge che accomunerà tutte le puntate: gli orecchini importanti. Questi di Bozart, in filigrana di forma vittoriana dorata e perle giapponesi, erano ben visibili tra i capelli sciolti. Ai piedi della Blasi, gli stivaletti di vernice con tacco Le Silla.

Iva Zanicchi torna su Martino Midali e appunta un fiore rosso sull’abito nero. Tommaso Zorzi resta in total black, ma stavolta Versace.

La seconda gaffe di Ilary Blasi

A far parlare la rete ci pensa la seconda gaffe di Ilary Blasi, che confonde l’Isola col Grande Fratello: “Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa… No, la Casa no!”. Si corregge pensando subito al secondo tapiro di Staffelli, dopo quello ricevuto per il lapsus sulla “patata”.

In puntata si succedono le performance dei naufraghi. Nuovi concorrenti si aggiungono al gruppo, i Burinos vincono la prova ricompensa e anche quella immunità. Con l’eliminazione di Ferdinando Guglielmotti e la nomination di Akash Kumar e Angela Melillo, si chiude la seconda puntata de L’Isola dei Famosi.

