Ilary Blasi dorata all’Isola, tra uno spoiler e uno spogliarello

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

Mentre il reality inizia a entrare nel vivo con le storie dei naufraghi, ecco che Ilary Blasi si prende la scena con un outfit da sogno, forse il migliore delle tre puntate dell’Isola dei Famosi. Qualche frecciatina azzeccata e un fuoriprogramma social molto, molto apprezzato dai follower è ciò su cui vogliamo soffermarci: uno spogliarello in piena regola.

L’outfit di Ilary Blasi

Un abito in velluto dorato Lia Stublla: collo alto, spalle dritte e un nodo frontale che stringe il top e sorregge la gonna drappeggiata. Lo spacco è ipnotico e si apre con i movimenti della conduttrice. Il terzo incrocio frontale per Ilary Blasi pone ancora l’accento sul ventre, ma il popolo della rete si sofferma sugli orecchini Bozart. Un pezzo d’archivio, dei primi anni 80, curiosamente simili a dei dolcetti alla crema: sul web impazzano i meme col confronto. Le Petalo pump di Le Silla, in versione plexy, completano il luminosissimo outfit.

Il look degli opinionisti

La terza puntata vede finalmente Elettra Lamborghini in studio. Sorridente, spigliata ma un po’ più timida rispetto al solito, ha scelto un minidress Balmain abbinato a tacchi animalier Dolce&Gabbana.

Fantasia marina per Tommaso Zorzi, con un total look Versace e floreale per Iva Zanicchi, in Atelier Beretta.

Lo spoiler e il rimprovero

Nessuna gaffe per Ilary Blasi. Stavolta la conduttrice si è lasciata andare ad un involontario spoiler con i naufraghi. “Brando, la tua vita fra i Rafinados ha avuto durata breve, come Ferdinando sull’Isola Parasite“, ha detto citando il luogo in cui vanno gli eliminati, di cui i concorrenti non sanno nulla.

Ed è proprio a Parasite Island che Ilary ha lanciato una frecciatina ad Akash Kumar, che si è rifiutato di rimanerci: “Non posso obbligarti. Mi dispiace perché abbiamo dato spazio a te e non a qualcun altro, che avrebbe sicuramente fatto quest’Isola meglio di te. Prendi il sacchetto e torna in Italia!”.

Fuoriprogramma sexy

A molti non è sfuggito il gesto, a fine programma, di sfilarsi gli orecchini, in segno di chiusura. Ma non è stata l’unica conclusione della conduttrice.

Sui social, a fine puntata, Ilary Blasi ha regalato ai numerosissimi follower un video sexy. L’inquadratura delle sue estremità, il vestito sfilato che cade a terra lasciando le gambe nude è una trovata meravigliosa e innovativa. Con questa visione e la scritta “The end” ha augurato la buonanotte a tutti.

