Ilary Blasi firmata in Thailandia: ecco quanto costa il suo guardaroba delle vacanze

Vacanze di Natale agli antipodi per Francesco Totti e Ilary Blasi. Mentre il Capitano si godeva il sole di Florida, Bahamas e Honduras insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai figli Cristian e Chanel, la conduttrice accoglieva il nuovo anno sulle spiagge della Thailandia. Sebbene non ci siano scatti dei due insieme, si può affermare che Ilary fosse insieme al nuovo fidanzato, Bastian Muller. L’imprenditore tedesco si sente in sottofondo in un video, mentre chiama la Blasi “darling”. Lei si gira e gli manda un bacio.

Lusso thailandese

I contenuti social non sono mancati nella vacanza thailandese di Ilary Blasi. Di solito molto schiva, da quando è stata annunciata la separazione da Francesco Totti, la showgirl è diventata molto attiva su Instagram, regalando ai follower immagini sensuali e outfit da capogiro. Grazie ai post e alle storie, i fan hanno potuto seguire Ilary in giro per il paese asiatico. Prima qualche giorno a Bangkok, tra grattacieli e nightlife all’insegna del divertimento, poi via verso le isole tropicali. Proprio nella magica e lussuosa Koh Phangan, la Blasi ha accolto il nuovo anno, con un party celebrativo sulla spiaggia, circondata da decine di altri turisti.

Nella notte di Bangkok

In valigia Ilary Blasi non ha lasciato nulla al caso: ogni suo look è studiatissimo. Ovviamente, essendo lei una grandissima appassionata di moda, i suoi abiti e accessori sono anche firmati e costosi. Il primo look, quello con cui ha svelato a tutti di essere nella capitale Bangkok, era perfetto per una nottata sexy all’insegna del lusso. La camicia nera di Balenciaga (1.250 euro), portata sulle gambe nude, era abbinata a un paio di stivaletti in nuance effetto calza di Vetements (1.125 euro).

Bikini e abitini al mare

Mood completamente diverso per i giorni trascorsi al mare. Per il soggiorno sull’isola remota, Ilary Blasi ha messo nel bagaglio una serie di abiti rilassati ma provocanti, come l’iconico Serita di Cult Gaia (409 euro), in verde, indossato insieme a una minibag vintage in pelle oro di Chanel (2.700 euro). E’ allegro e casual il vestito rosa degradé di The Attico, lasciato maliziosamente aperto a mostrare le gambe toniche. Per ripararsi dal sole, la Blasi ha optato per un cappellino da pescatore di Chanel (si trova in vendita usato a circa 2.600 euro), con cui ha posato sul bagnasciuga. Abbinato a una pochette di Louis Vuitton (775 euro), è un oggetto cult per le fashioniste. In vacanza non sono mancati i bikini ma in questo caso chi pensa ai brand? Tutti si concentrano sulle forme perfette di Ilary: sbirciala nella gallery.

Related Posts