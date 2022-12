Ilary Blasi torna in pista… con Giorgio Armani

Quando qualche giorno fa Ilary Blasi ha iniziato a postare qualche storia da un hotel di lusso, geolocalizzandosi a Saint Moritz, tutti hanno pensato ad una fuga d’amore con il nuovo fidanzato, un aitante tedesco di nome Bastian. In realtà poco dopo nelle immagini è comparsa anche la piccola Isabel, ultimogenita di Ilary e Francesco Totti. In seguito nei contenuti social è arrivata anche Michelle Hunziker, a conferma che questa era una vacanza al femminile.

La coppia di bionde

Com’è tradizione, nel weekend dell’Immacolata si inaugura la stagione sciistica e così hanno fatto anche Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Le piste di Saint Moritz, località di lusso in Svizzera, sono una meraviglia, ricoperte di candida neve bianca. Sugli sci le due bionde della tv si sono divertite come matte, postando foto e selfie dove ridono e scherzano sugli impianti di risalita. Con loro c’era anche Giorgio Rocca. Lo sportivo, che qui ha la sua ski school, ha fatto da maestro per un giorno a Ilary e Michelle.

Dov’è Bastian?

Sebbene Bastian, l’imprenditore tedesco che fa battere il cuore di Ilary Blasi, non sia mai comparso nei contenuti social della conduttrice, c’è chi giura di averlo visto insieme a lei e a Isabel all’esclusivo Klum Hotel. Nell’albergo, magistralmente addobbato per il periodo Natalizio, le camere si aggirano intorno ai 1.200 euro a notte. Di certo la Blasi sembra vivere un periodo sereno, dopo mesi burrascosi a causa della separazione da Francesco Totti. In montagna è apparsa più felice che mai, qualche giorno di relax non poteva che farle bene.

Sulla neve con Armani

Ma non era solo vacanza per Ilary Blasi. Lei, Michelle Hunziker e una serie di altre star, tra cui Gabrielle Caunesil e Alessandra Mastronardi, erano a Saint Moritz per uno spettacolare evento di Giorgio Armani. Lo stilista ha organizzato nella località svizzera la sfilata Neve, dove ha presentato i look ski e après-ski della collezione autunno-inverno 2022/2023. llary e Michelle, entusiaste in prima fila, hanno posato con l’iconico designer. Nei giorni che hanno preceduto lo show, mentre erano impegnate sulle piste, le due avevano optato per completi EA7, tecnici e caldi ma anche decisamente modaioli. Così fashion che la Blasi si è vestita allo stesso modo anche per il défilé. La Hunziker, che con Armani ha un rapporto speciale, ha invece optato per un accattivante caban in pelliccia dal volume maxi. Sbircia tutti gli scatti nevosi nella gallery.

