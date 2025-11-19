Ilary Blasi senza filtri: “Chanel? Non può rubarmi tutte le scarpe!”

Tra le vie di Roma Ilary Blasi mette la sua autenticità al servizio del noto brand di calzature Bata e si fa immortalare con la collezione che ha firmato. Ilary Blasi x BATA unisce femminilità contemporanea e stile. La campagna, ambientata nella Capitale, racconta una donna dinamica che sceglie calzature capaci di accompagnarla tutto il giorno con personalità e leggerezza.

Per l’evento al “Gesto”, a Milano, Ilary sceglie un look total black dal carattere deciso: blazer strutturato, leggings aderenti e i suoi stivali preferiti della collezione Ilary Blasi x BATA, chunky ma eleganti, perfetti per rappresentare quella versatilità che il brand vuole comunicare.

E con la sua solita ironia, tra una risata e un aneddoto, racconta a Lookdavip il suo rapporto con le scarpe, lo stile e persino… i furti fashion di sua figlia Chanel.

Ilary, qual è il tuo modello preferito della collezione?

Questo qua, quello che indosso. È bellissimo!

In generale, quanto conta la comodità nella scelta delle scarpe? E quanto lo stile? Hai trovato un equilibrio?

Allora… è una bella lotta! Io adoro stare comoda, perché quando sei comoda ti cambia la giornata, la serata, il mondo. Quando le scarpe ti fanno male o sono scomode… meglio andare a casa!

Però mi piace anche lo stile, non ci voglio rinunciare. Per questo cerco scarpe che abbiano entrambe le caratteristiche. E lo stivale, in generale, è super versatile: dipende da come lo abbini, ma riesce sempre a farti il look. Perché, di fatto, fa il look!

Quanto conta la scarpa in un outfit?

Conta tantissimo! Secondo me la scarpa fa il look. Anche in un uomo: una bella scarpa, anche semplice, fa davvero la differenza.

Nel comunicato si parla di autenticità come punto d’incontro tra te e Bata. Cosa significa per te essere autentica oggi? Ti senti mai imprigionata in questa etichetta?

A me fa piacere, perché non c’è una strategia. Io sono così con gli amici e sono così quando lavoro in televisione. Non riuscirei ad essere diversa!

Scegli tu le scarpe che indossi in tv o ti fai consigliare?

No, no: l’ultima parola è sempre la mia. A volte, quando sono indecisa tra due paia, e stanno bene entrambe, faccio il mio famoso “sondaggio”: una scarpa per piede, le provo tutte e due e decidiamo insieme. Mi diverte!

Ti abbiamo vista spesso finire le puntate dei tuoi programmi senza scarpe… molto spontaneo!

I tacchi sono bellissimi, eh… ma sono pesanti! L’attitude, come ti muovi, cambia tutto: sono meravigliosi ma, ca**o, fanno male! La mia stylist dice sempre: “Queste sono comode”. Sì, vabbè… bellissime, ma fanno male lo stesso! Il problema è che stai quattro ore sui tacchi, anche fermissima…

In diretta è ancora peggio?

No! In diretta è meglio, perché almeno non pensi al dolore, ti distrai. La verità? Quando arriva l’attimo di relax, senti tutto il dolore. Tutto insieme.

Quante paia di scarpe possiedi?

Non lo so, ti dico la verità. Abbastanza… Però non so darti un numero preciso perché cambio spesso, faccio pulizia.

Tua figlia Chanel ti ruba le scarpe? Avete lo stesso numero?

Sì, me le ruba! Ma non sempre. Le scarpe chiuse sì, sulle décolleté un po’ meno. Numero simile ma piede diverso: meno male… meno male!

Hai già iniziato a fare i regali di Natale?

Sì, qualcosina. Ho cominciato con le mie nipotine: sono nella fase adolescenziale, quindi vogliono vestiti, trucchi… noi siamo tutte femmine!

Nella serie Unica indossi la famosa scarpa con la sigaretta (Alberto Ciaschini). C’era un motivo particolare?

No, nessun motivo. Mi piaceva e me la sono fatta dare. Ho anche altre scarpe che mi ricordano certi eventi, certi momenti, qualche puntata.

L’hai più rimessa?

No, sta là. Da tenere!

Progetti lavorativi?

Questo, la collaborazione Ilary Blasi x BATA, è il mio progetto del momento.

In tv, qualcosa all’orizzonte?

Nel 2026 sì. Battiti Live. E poi vediamo!

Marineve Cantarella