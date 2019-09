Ilary Blasi sporty-chic col tanga in vista

Ritorno da protagonista televisiva per Ilary Blasi. La signora Totti infatti è la conduttrice, insieme ad Alvin, di Eurogames, programma di punta della stagione autunnale di Canale 5. Ispirato a una trasmissione leggendaria della tv, Giochi senza frontiere, la gara vede affrontarsi in prove atletiche le squadre di diversi paesi europei.

Una sfida nuova per Ilary Blasi, che saluta (temporaneamente?) il mondo dei reality e abbraccia uno spettacolo che mira a riunire famiglie intere davanti al piccolo schermo. Per interpretare al meglio la nuova esperienza, Ilary ha deciso anche di cambiare registro per quanto riguarda il look, puntando su un mood sporty-chic.

Total black per Ilary Blasi, che ha optato per un pantalone largo in tessuto tecnico firmato Dsquared2, con stivaletti trasparenti Le Silla e soprattutto un body a tanga che la showgirl non ha avuto vergogna a mostrare, abbassando ad arte i calzoni.

Non sono mancati i commenti sui social, da chi ha apprezzato l’outfit da Lara Croft a chi l’ha paragonata a Donatella Versace e a Anna Oxa, a causa della lunghissima e biondissima chioma. Persino Francesco Totti ha pubblicato una storia ironica, dove è intento a guardare la moglie sullo schermo mentre ascolta una canzone della Oxa.

Tutti unanimi su una cosa: la simpatia e la spigliatezza di Ilary Blasi conquistano sempre pubblico e critica.

