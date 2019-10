MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Si chiude Eurogames con la vittoria della Germania e la certezza dell’ecletticità di Ilary Blasi. La bionda conduttrice romana non si è risparmiata in queste puntate, sgambettando sul palco e sfoggiando outfit particolari e stravaganti… inclusa una tuta da sci.

Ilary Blasi era stata chiara: avrebbe indossato look comodi, adeguati alla trasmissione basata sulle sfide e sullo sport, e così è stato. Molto attenta allo schema cromatico, Ilary ha prediletto le tute intere, abbinate a calzature coi tacchi. Fatta esclusione del tanga a vista scelto per l’esordio, ha rinunciando a scoprire il proprio corpo per esigenze di audience ed ha al contrario scelto di coprirsi con cappotti e spolverini abbinati.

La conduttrice ha curato molto anche l’hairstyle, passando con disinvoltura dai capelli sciolti e stiratissimi, ai raccolti strategici e alle ciocche finte spettinate: ma niente parrucche per questa trasmissione.

Inutile dire che Ilary Blasi si è beccata anche qualche critica, tuttavia la conduttrice che gode di grande popolarità sui social network, ha saputo restare coerente col suo stile mai scontato.

Divertenti i paragoni che Ilary ha attirato di volta in volta: Anna Oxa nella prima puntata, Ferrero Rocher grazie al total look dorato, ed Eva Kant con l’ultimo outfit aderente, composto da una tuta da sci Dsquared2, portata con guanti neri e stivaloni rossi Blumarine. Guarda tutti i suoi look nella nostra gallery!

