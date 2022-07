Seppur fosse nell’aria da mesi, l’annuncio della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti ha colpito dritto al cuore di molti italiani. In fondo, nessuno credeva che la loro love story, che ha infiammato il mondo del gossip per un ventennio, potesse davvero finire. Invece i due, sposati da 17 anni (RIGUARDALI nel giorno delle loro nozze), si sono detti addio. Il giorno dopo aver dato la notizia tramite comunicato la conduttrice è partita per l’Africa insieme ai tre figli. Una vacanza di lusso per rinascere.

Tra mare e safari

Ilary Blasi ha scelto la Tanzania per il suo viaggio insieme a Cristian, Chanel e Isabel. Una meta lontanissima per provare a sfuggire al gossip incalzante. Ma guai a pensare che si sia isolata dal mondo, la Blasi è attivissima sui social e condivide con i follower le sue giornate wild. La prima parte della vacanza è stata dedicata al safari nel Serengeti, tra avvistamenti di animali selvaggi e attività adrenaliniche. Poi la famiglia ha proseguito alla volta di Zanzibar, per qualche giorno di mare e relax.

I look nella savana

I look pensati da Ilary Blasi per il suo viaggio sono sì adatti al tipo di vacanza ma firmatissimi allo stesso tempo. L’outfit da aereo era composto da una comoda felpa con cappuccio e pantaloni della tuta grigi. Sono gli accessori a catturare però l’attenzione: ciabatte multi logo e calzini verdi di Gucci (590 e 170 euro), mini bag nera di Chanel. Iper casual ma brandizzata. Nella savana via libera a dolcevita, camicie a quadri, maglioni, cappelli in cashmere (anche questo Chanel) per far fronte alle rigide temperature africane di questo periodo. Nonostante il freddo, non è comunque mancato uno scatto super sexy. Di spalle nella vasca idromassaggio della tenda dove dorme, Ilary indossa solo gli slip.

Bikini bollenti

Passiamo ora all’abbigliamento scelto da Ilary Blasi per la permanenza al mare. Caftani colorati, top e pantaloni traforati e, soprattutto, bikini da far girare la testa. Come quello animalier abbinato alla camicia o quello bianco realizzato all’uncinetto. Ilary è splendida in spiaggia sdraiata sul lettino (come non notare il titolo del libro che legge? “Le cattive”…) o a bordo piscina con il lato B in mostra nel costume di cristalli Calzedonia. I fan apprezzano sicuramente ma cosa penserà Francesco Totti di questi scatti provocanti?

Quanto costano gli hotel?

Se il guardaroba è di lusso, gli hotel non sono da meno. Al Bushtops Safari Camps Serengeti Ilary Blasi ha speso circa 4.500 euro al giorno per lei e i tre figli. Negli esclusivi alloggi non manca niente, dai letti maxi alle cene luculliane fino a ogni sorta di comfort. E’ più contenuto ma in ogni caso importante il costo per soggiornare al The Island Pongwe Lodge di Zanzibar, circa 2mila euro a notte per tutti e quattro. Una vacanza da sogno nella magica Africa: sbircia tutte le foto nella gallery.

