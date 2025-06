Il matrimonio da favola di Iman Pahlavi, nipote dello Scià di Persia e di Farah Diba

Dopo il sì civile a New York, la coppia si è spostata a Parigi per la cerimonia ufficiale: l'abito Elie Saab della sposa... si fa in tre

Un matrimonio da sogno, tra storia, romanticismo e glamour: Iman Pahlavi, nipote dell’ultimo Scià di Persia Reza Pahlavi e dell’imperatrice Farah Diba, ha detto sì a Bradley Sherman. Le nozze, celebrate nel weekend a Parigi, hanno visto come cornice una location da fiaba, tra giardini incantati e atmosfere regali. Circondati da amici, parenti e ospiti illustri, i due giovani hanno coronato la loro storia d’amore con una cerimonia indimenticabile.

Gli sposi: sangue reale e amore newyorchese

Iman Pahlavi, 31 anni, è figlia del principe ereditario dell’Iran Reza Pahlavi e di Yasmine Pahlavi. Appartiene alla famiglia imperiale persiana in esilio, costretta a lasciare l’Iran nel 1979 in seguito alla rivoluzione islamica. Cresciuta negli Stati Uniti, Iman ha sempre mantenuto un forte legame con le sue origini reali, pur conducendo una vita riservata lontana dai riflettori. Il suo sposo, Bradley Sherman, 33 anni, è un imprenditore e manager americano nel settore finanziario. La coppia vive a New York, dove si è conosciuta anni fa. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2023 e da allora i preparativi per il grande giorno sono stati un concentrato di sfarzo e sentimento.

Le nozze civili nella Grande Mela

Prima del sontuoso matrimonio parigino, Iman Pahlavi e Bradley Sherman si sono sposati civilmente a maggio, in una piovosa New York, con una cerimonia molto intima. Iman ha incantato tutti con un raffinato abito firmato Rosie Assoulin: il modello dalla base color crema vanta eleganti motivi floreali neri in rilievo. Il vestito è caratterizzato da uno scollo all’americana, che si lega sul collo, con un maxi fiocco: la schiena scoperta e una silhouette a trapezio enfatizzano la femminilità. Un look sofisticato, perfetto per l’atmosfera urban e romantica della giornata. Gli scatti parlano di un happening casual, molto newyorchese e, ovviamente, all’insegna dell’amore.

Il sì a Parigi

Il vero matrimonio da favola ha avuto luogo a Parigi, nella splendida cornice di un palazzo storico immerso in giardini lussureggianti. La location è stata trasformata in un regno magico: decorazioni floreali in ogni angolo, una sala per il ricevimento che sembrava una foresta incantata, con candelabri scintillanti e luci soffuse. Iman Pahlavi è stata accompagnata all’altare dal padre Reza Pahlavi e dalla madre Yasmine, visibilmente emozionati. Tra gli invitati, spiccava la presenza della nonna, l’imperatrice Farah Diba, elegantissima in un tailleur rosa cipria ricamato con fiori. Un momento toccante e simbolico per una famiglia che, pur lontana dalla patria, conserva intatta la propria unione.

Il wedding dress trasformista

Per il giorno più importante della sua vita, Iman Pahlavi ha scelto un abito da sposa firmato Elie Saab. Il modello, della collezione Bridal 2025, è un sogno in pizzo di seta ricamato con motivi floreali a rombo. Con scollo a cuore, il vestito era completato da un velo di tulle con guipure e finiture in pizzo cigliato. Un connubio perfetto tra classicismo e modernità. Il wedding dress è anche un piccolo capolavoro trasformista. Durante la cerimonia Iman ha infatti indossato un tubolare in pizzo per nascondere il décolleté. Quest’ultimo è stato rimosso per il ricevimento, lasciando spazio a maniche a barchetta più leggere. Infine, per i balli, la sposa ha sfoggiato una versione completamente strapless del vestito, enfatizzando il corpetto e la gonna ampia.

Il cambio per la torta

Per il taglio della torta, nuovo cambio d’abito: Iman Pahlavi ha sorpreso tutti con un long dress scivolato con maniche lunghe ricoperto di paillettes, sensuale e sofisticato. Davanti a una maxi crostata decorata con frutti di bosco, gli sposi hanno mostrato la loro anima rilassata, con Bradley Sherman che ha addirittura tolto la giacca e sciolto il papillon. Un matrimonio principesco, quello tra Iman Pahlavi e Bradley Sherman. Un inno all’amore e alla tradizione: guarda le immagini nella gallery.

