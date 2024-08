In bianco per l’estate, una scelta che non passa mai di moda

Il total white è l'ideale per i look estivi: dal minidress di Paola Di Benedetto all'abito da sera di Michelle Hunziker, le scelte delle vip

I trend cambiano in fretta e si susseguono di stagione in stagione, ma c’è una fatto che non cambia mai: il bianco in estate resta sempre il colore più amato. Fresco e delicato è perfetto per il giorno, ma si presta a meraviglia anche per mise eleganti e sexy da sfoggiare la sera. E poi fa risaltare a meraviglia l’abbronzatura, come potrebbero farne a meno le vip?

Abiti freschi per le giornate estive

Il bianco è perfetto per gli abiti da giorno: già solo guardandolo da una sensazione di freschezza. Quando il sole è caldo ma non si vuole perdere lo stile, uno chemisier in cotone con pizzo sangallo è la scelta più chic. Quello che indossa Anna Safroncik è un modello Alberta Ferretti, con mezza manica e che arriva al ginocchio. Paola Di Benedetto opta invece per un minidress Missoni in maglia che sottolinea le sue curve.

In abito lungo per serate speciali

Se per il giorno il bianco è irrinunciabile, anche per le serate eleganti è una certezza. Elisabetta Gregoraci sceglie un modello attillato Roberto Cavalli vintage, con dettaglio animalier sul davanti e drappeggi. La scelta di Elisabetta Canalis cade invece su uno slip dress candido, tanto semplice quanto elegante, che scivola sulle curve, e con una scollatura generosa che contiene a stento in décolleté prorompente. Il total white Michael Kors di Michelle Hunziker si accende di mille strass. L’abito ha scollatura asimmetrica: spacco e cut-out sull’addome. Una scelta audace e grintosa per una notte speciale.

Sexy e provocanti in total white

Associato tradizionalmente al candore e alla purezza, il bianco si presta alla perfezione a mise quanto mai sexy. Lo sa bene Chiara Ferragni che in Grecia ha sfoggiato uno dei look più provocanti della sua estate: un vestito che di candido ha solo il colore, con ampissima apertura frontale, che giocava con i segni del sole sulla pelle. E’ sfrontato e provocante anche il vestito Zara indossato da sua sorella Valentina Ferragni: in maglia, con scollo drappeggiato, regala uno scorcio generoso e bollente sul seno nudo dell’influencer. L’abito Jacquemus di Elodie invece è accollatissimo, ma la nota piccante è data dalle trasparenze. Il tessuto impalpabile non nasconde alla vista il fisico perfetto della cantante, protetto solo da lingerie color carne. La linea insolita delle spalle e delle maniche aggiungono un tocco chic e ancora più conturbante.

In corto per i momenti speciali

Questa estate le vip hanno scelto il bianco per i loro momenti speciali. Cecilia Rodriguez è una di quelle che l’ha sfoggiato all’addio al nubilato, segnando un trend ormai diffusissimo tra le vip. Per l’influencer un minidress Atelier Emé con spalline drappeggiate e gonna svasata. Diletta Leotta era in total white durante tutti gli eventi collegati alle nozze con Loris Karius. Per scatenarsi nelle danze a conclusione dei festeggiamenti ha indossato un vestito corto e attillato in tulle con manicotti.

Rebecca Staffelli ha scelto il bianco per la prima puntata di Cornetto Battiti Live. Il suo look lo trovi, insieme a tutti gli altri, nella gallery.

