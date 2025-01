Le curiosità fashion sull’insediamento di Donald Trump

Passano le ore ma l’attenzione resta focalizzata sull’Inauguration Day di Donald Trump. Mentre lui firma decreti alla Casa Bianca, gli esperti di moda analizzano ogni dettaglio dei look dei presenti nel giorno del giuramento. Di Melania Trump nel suo outfit rigoroso, per quanto elegantissimo, si è già detto tutto ma si continua a parlarne. Ci sono però altre curiosità di stile che riguardano gli invitati all’evento a Washington: eccone alcune.

Lauren Sanchez in reggiseno

Che Lauren Sanchez ami mettersi in mostra è cosa nota. La futura moglie di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, stupisce giornalmente i follower con le sue scelte di stile sexy. Abiti fascianti, gonne mini, spacchi profondi, tonalità accese: per l’ex giornalista ogni occasione è buona per proporre mise provocanti, Inauguration Day compreso. Per la cerimonia di insediamento di Donald Trump, Lauren ha optato per un completo-pantaloni bianco di Alexander McQueen, composto da calzoni affusolati e blazer monobottone. Sotto la giacca però la Sanchez indossava solo un malizioso reggiseno di pizzo, che spuntava dalla scollatura. Persino Mark Zuckerberg, che sedeva al suo fianco durante il giuramento, ha dato una sbirciatina.

I gemelli di Barron Trump

Ultimogenito del presidente e della first lady, Barron Trump non poteva proprio mancare all’Inauguration Day. Il 18enne, studente al primo anno alla prestigiosa New York University, era in prima fila, seduto vicino a mamma Melania Trump. Schivo e riservato, si è sempre fatto vedere molto poco in giro, pare per volere materno. Papà Donald l’ha ringraziato più volte per aver contribuito alla vittoria elettorale, invogliando i più giovani a recarsi alle urne. In giacca e cravatta al giuramento, Barron si è fatto notare per i particolari gemelli che portava al polso. Gli Official Presidential Cufflinks, realizzati in smalto blu e placcati in oro, hanno riprodotto il sigillo della Casa Bianca. Sul bavero era appuntata la spilla con la bandiera americana: un ragazzo patriottico.

Ivanka come Audrey Hepburn

Dopo aver incantato con i look del weekend, Ivanka Trump ha ammaliato anche nel giorno dell’insediamento. Il 20 gennaio si è presentata alla cerimonia inaugurale del padre con un tailleur verde petrolio Dior Haute Couture. E’ però per l’Inauguration Ball della sera che ha riservato l’outfit migliore. Accompagnata dal marito, Jared Kushner, la first daughter ha sfoggiato un elegantissimo abito bianco haute couture di Givenchy, con ricami floreali neri. Il vestito è una fedele riproduzione di quello indossato da Audrey Hepburn nel 1954 nel film Sabrina. La Trump, con guanti neri abbinati, ha posato con grazia sulle scale, prima di recarsi all’evento: super chic!

I meme sul cappello di Melania

Come già detto, ogni particolare dell’outfit di Melania Trump è stato snocciolato nel corso di questi due giorni dall’insediamento. Il composto cappotto blue navy creato su misura da Adam Lippes, era abbinato a un copricapo a tesa larga di Eric Javits. Rinominato “cappello anti bacio” ha reso difficile per Donald Trump avvicinarsi alla guancia della consorte. Da allora i meme relativi all’haciendo hat della first lady si sono moltiplicati e continuavano a spuntarne di nuovi. C’è chi l’ha paragonata alla donna nella sigla della soap opera Beautiful, chi ha notato una somiglianza con l’eroina-cartoon Carmen Santiago e chi ha ipotizzato un riferimento a Jim Carey nella pellicola The Mask. In ogni caso, questo accessorio si annuncia indimenticabile nella storia del costume.

L’abito nato da uno scarabocchio

In serata Melania Trump si è cambiata, per presenziare insieme al marito e alla famiglia all’Inauguration Ball. Alla soirèe la first lady ha sfoggiato un magnifico abito bianco con spacco, realizzato su misura di Hervé Pierre, che già l’aveva vestita per il ballo inaugurale del 2017. Un modello a colonna classico, smanicato, con un profondo spacco laterale, arricchito da un nastro nero che scendeva dal busto fino alla caviglia e che abbracciava anche la schiena della Trump. E’ stato lo stesso stilista a svelare com’è nato il progetto: “Un semplice scarabocchio con un pennarello su un pezzo di carta può essere l’inizio di un’idea!”, ha dichiarato, pubblicando anche l’immagine del tratto grafico che ha dato il via alla creazione.

Tiffany Trump veste libanese

Nel 2017, in occasione del primo Inauguration Day di Donald Trump, Tiffany Trump aveva fatto sorridere per la sua scelta di calzature poco indicate all’outfit e all’occasione. Adesso, 8 anni dopo, la figlia di Donald e di Marla Maples è cresciuta. Nel frattempo, ha cambiato fidanzato e aspetta un bebè da Michael Boulos. Il suo senso per lo stile è “maturato”. All’insediamento 2025 Tiffany ha dovuto pensare ad outfit che vestissero adeguatamente il pancione. E’ Zuhair Murad lo stilista scelto per l’occasione, che ha confezionato per la Trump una mise che ruotava attorno a un sontuoso cappotto blu notte in velluto, abbinato a dei gioielli di diamanti e zaffiri di Nsouli. Murad ha disegnato anche il long dress con ricami preziosi per l’Inauguration Ball. Due brand libanesi per lei, che richiamano le origini del compagno.

Kai Trump si mette in posa

Kai Trump ha più volte definito il famoso nonno “la mia ispirazione”. La 17enne figlia di Donald Trump Jr. è la prima nipote del presidente. Anche Donald in passato ha speso dolci parole per lei, chiedendole persino di accompagnarla a eventi pubblici. Orgogliosa e felice, la giovane è stata l’unica grand daughter (nipote appunto) a prendere parte all’Inauguration Ball. All’evento ha indossato un prezioso abito con cristalli color champagne di Sherri Hill. Golfista appassionata, ha un profilo social molto attivo. Ed è proprio su Instagram che Kai ha confermato la sua indole da influencer, postando diversi scatti dove si mette in posa all’interno della Casa Bianca.

