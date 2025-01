Inauguration Day, i look delle first lady nella storia

Chi sperava di poter vedere la prima donna presidente alla Casa Bianca, dovrà aspettare (almeno) altri quattro anni. Dopo aver sconfitto Kamala Harris alle elezioni del 5 novembre, Donald Trump è ufficialmente il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Il giuramento è andato in scena il 20 gennaio a Washington DC, davanti agli occhi del mondo… e della first lady Melania Trump. Lei, composta e statuaria al fianco del marito, ha indossato un rigoroso outfit blu di Adam Lippes, con un cappello a tesa larga destinato a passare alla storia.

Lo stile al fianco del presidente

Quello della first lady è un ruolo fondamentale per la buona riuscita di una presidenza. Ammirate, criticate, copiate: agli eventi ufficiali c’è sempre il modo di parlare del loro abbigliamento. Una delle mise più attese è ovviamente quella dell’Inauguration Day, con la solennità del giuramento sulla Bibbia. Le consorti si sono adattate allo scorrere del tempo: quadriennio dopo quadriennio, hanno plasmato le loro scelte stilistiche sui trend del momento, incorporando anche del simbolismo nei loro outfit. Campanilismo per alcune, che si sono affidate a brand a stelle e strisce, esterofilia per altre, che hanno favorito amicizie o gusti personali. Ripercorriamo alcuni degli Inauguration look che hanno fatto la storia del costume.

2021 – Jill Biden

Quest’anno Jill Biden ha lasciato il ruolo di first lady a Melania Trump e proprio da lei aveva ricevuto il testimone nel 2021. All’Inauguration Day la Biden indossava cappotto e tubino azzurri creati su misura per lei dal brand emergente newyorchese Markarian. Il coat in tweed era arricchito da cristalli Swarovski cuciti sul tessuto. Jill ha anche sfoggiato un accessorio mai visto prima in questa occasione (e che si spera di non dover vedere mai più): la mascherina anti-Covid, realizzata nello stesso punto di colore.

2017 – Melania Trump

Scelta classica per Melania Trump all’Inauguration Day del 2017, che ha dato il via al suo primo mandato in veste di first lady. E che veste! Per quattro anni lei ha saputo incantare il pubblico, tra grazia, top brand e qualche scivolone. A Washington DC per il giuramento si era affidata a uno degli stilisti americani più amati: Ralph Lauren. Il tubino blu cielo era abbinato a guanti in camoscio e pump dal tacco vertiginoso. Una mise senza tempo, che ricordava volutamente quelle di Jackie Kennedy negli anni Sessanta.

2009 e 2013 – Michelle Obama

In veste di prima first lady afroamericana, Michelle Obama ha portato una ventata di aria fresca alla Casa Bianca. Alla prima inaugurazione del 2009, la Obama ha puntato tutto sul colore, con abito e spolverino in pizzo giallo di Isabel Toledo, portati con quanti in pelle verde oliva di J. Crew. Quattro anni dopo, per il giuramento del 2013, Michelle ha fatto una scelta altrettanto briosa, con un cappotto a quadri blu di Thom Browne, accessoriato con una cintura-gioiello e guanti viola. I suoi capelli a caschetto con frangia sono stati copiatissimi per mesi.

2005 e 2001 – Laura Bush

Prima di approdare alla White House, Laura Bush ha ricoperto il ruolo di insegnante e bibliotecaria. Il suo stile composto e mai esagerato, trasmetteva sensazioni di serenità e fiducia. Due mandati da first lady per lei, al fianco del marito George W Bush. Per l’Inauguration Day del 2001 Laura si è affidata a Michael Faircloth, coutourier del Texas, suo Stato d’origine, che ha confezionato per lei un cappotto azzurro acceso con collo marrone a contrasto. Total white nel 2005, con un candido completo Oscar de la Renta con applicazioni di perle. La sciarpa è sembrata una scelta necessaria, date le rigide temperature di gennaio a Washington.

1997 e 1993 – Hillary Clinton

Prima di essere candidata alla presidenza nel 2016, Hillary Clinton è stata first lady per due mandati. I suoi outfit all’Inauguration Day rispecchiavano i dettami stilistici degli anni Novanta. Il completo in tweed a quadri sui toni del rosso sfoggiato il 20 gennaio 1993 potrebbe essere facilmente scambiato per uno Chanel: è stato invece realizzato dalla stilista dell’Arkansas Connie Fails. Lei l’ha abbinato a un cappellino blu. Look confettoso nel 1997, con un cappottino rosa Barbie di Oscar de la Renta.

1981 e 1985 – Nancy Reagan

Attrice prima che first lady, Nancy Reagan ha portato i fasti hollywoodiani alla Casa Bianca, in un periodo, gli anni Ottanta, dove si poteva osare in quanto a opulenza. C’è un colore più pomposo del rosso? Alla cerimonia di inaugurazione del 1981 Nancy ha indossato un cappotto con impunture e gonna a ruota disegnato dallo stilista Adolfo, abbinato a un cappellino in tonalità. La nuance è stata poi ribattezzata “Reagan red” in suo onore. Blu elettrico (e stesso stilista) quattro anni dopo: i vistosi accessori in oro giallo sono l’incarnazione della ricchezza sbandierata dell’epoca.

1977 – Rosalynn Carter

Volumi e colori anni Settanta per Rosalynn Carter che, alla cerimonia di inaugurazione del marito, Jimmy Carter, nel 1977, ha sfoggiato un cappotto avvitato azzurro carta da zucchero, dello stilista newyorchese Dominic Rompollo. Bottoni in tonalità e colletto alla coreana, per questo modello classico, che lei ha abbinato a stivali in pelle marrone dal tacco discreto e a guanti in nuance.

1969 – Pat Nixon

Già second lady nel corso dell’amministrazione Eisenhower, quando le è poi toccato ricoprire il ruolo femminile più elevato, Pat Nixon aveva già bene in testa i dettami stilistici per la Casa Bianca. All’Inauguration Day del 1969, Pat ha optato per un cappotto doppiopetto fucsia del brand americano Jay Sarnoff Custom Couture. A completare la mise c’erano una stola e un cappello di pelliccia, in un’epoca ben lontana dal sostenibile eco-fur.

1961 – Jackie Kennedy

Jackie Kennedy: c’è una first lady più famosa? Scandali privati a parte, lei ha saputo distinguersi anche per lo stile unico, sia durante la sua permanenza alla White House che negli anni a venire. Fresca, chic, giovanile: che cambiamento ha portato Jackie a Washington! All’inaugurazione, la Kennedy si è affidata al caro amico Oleg Cassini, che ha confezionato per lei un abito svasato abbinato a un cappottino con bottoni oversize. Il pillbox hat abbinato è un tocco di classe indimenticabile.

Dal 1961 al 2025: guarda nella gallery i look delle first lady all’Inauguration Day.

