Scettri di avorio e diamanti coloniali: la regalia per l’incoronazione di Carlo III

Il 6 maggio il mondo intero assisterà all’incoronazione di re Carlo III. I britannici sono in fermento per questo evento storico e le indiscrezioni non sembrano arrestarsi mai. L’ultima notizia (con conferma ufficiale da Palazzo) era tanto attesa dai sudditi: il principe Harry parteciperà da solo alla cerimonia, mentre la moglie Meghan Markle resterà in California insieme ai due figli. Il principe William e Kate Middleton, l’elegantissima principessa del Galles, avranno senza dubbio un ruolo predominante in occasione del Coronation Day ma tutti gli sguardi saranno puntati anche sulla regina Consorte Camilla. Insomma, di questo evento si parlerà per mesi.

I gioielli per Carlo e Camilla

Nel corso della solenne cerimonia verranno rispettate una serie di tradizioni che si ripetono da secoli. I passaggi sono ben scanditi dal protocollo reale e, benché si dica che re Carlo abbia deciso di snellire la funzione, di norma molto pomposa, il lusso non mancherà di certo. I gioielli della Corona saranno al centro dell’attenzione. Dopo una serie di gossip su scettri e corone (alcune si porterebbero dietro storie di un infelice passato coloniale), è la stessa Royal Family a comunicare, con un post su Instagram, quale regalia (le insegne imperiali) verrà sfoggiata dal Carlo e Camilla il 6 maggio: vediamo tutti i preziosi nel dettaglio.

Le corone

St Edward’s Crown (Robert Vyner, 1661) – altezza: 30.2 centimetri

La St Edward’s Crown è la più importante e sacra di tutte le corone ed è usata nel momento dell’incoronazione. E’ stata fatta realizzare nel 1661 per l’incoronazione di Carlo II, in sostituzione della corona medievale che i membri del parlamento avevano fatto fondere nel 1649.

The Imperial State Crown (Garrard & Co., 1937) – altezza: 31.5 centimetri

L’Imperial State Crown è stata realizzata nel 1937 per l’incoronazione di re Giorgio VI. E’ il gioiello che il monarca indossa mentre lascia Westminster Abbey dopo l’incoronazione. E’ usata anche in altre occasioni di Stato, come l’apertura del parlamento.

Queen Mary’s Crown (Garrard & Co., 1911) – altezza 25 centimetri



La Queen Mary’s Crown sarà indossata dalla regina Consorte Camilla nel giorno dell’incoronazione. La corona subirà qualche piccolo cambiamento, per rendere omaggio alla regina Elisabetta II: saranno infatti aggiunte delle pietre della sua collezione personale. Questa è la corona dello scandalo, con al centro il prezioso diamante Koh-I-Noor, che secondo molti fu trafugato dai britannici in epoca coloniale. Tra le modifiche annunciate dalla casa reale al gioiello ci sarà anche un cambio di pietra?

Gli scettri

Il Sovereign’s Sceptre with Cross (Robert Vyner, 1661) – lunghezza 92.7 centimetri

Il Sovereign’s Sceptre with Cross, lo scettro del sovrano con la croce, rappresenta il potere temporaneo del regnante ed è di buon auspicio per un buon governo. Il Re lo terrà nella mano destra. E’ stato usato ad ogni incoronazione dal 1661.

Il Sovereign’s Sceptre with Dove (Robert Vyner, 1661) – lunghezza 110.5 centimetri

Lo scettro rappresenta la spiritualità del sovrano, con la colomba a simboleggiare lo Spirito Santo. Questo è un altro oggetto molto discusso, essendo realizzato in avorio. Si vocifera che il principe William, molto attivo per la salvaguardia degli elefanti, si sia infuriato per la decisione di non sostituirlo con uno scettro più sostenibile. Nelle scorse settimane era stato associato all’outfit di Camilla ma, a quanto pare, sarà portato in mano da Re Carlo, insieme allo scettro con la croce.

Ampolla, cucchiaio e globo

L’Ampulla (Robert Vyner, 1661) – altezza 10.2 centimetri

Realizzata in oro, l’Ampulla, che ha la forma di un uccello è usata per conservare l’olio benedetto, che viene cosparso sul sovrano durante la cerimonia d’incoronazione. Questo passaggio solenne avviene prima dell’investitura e dell’incoronazione e si svolge tradizionalmente dietro un paravento.

Il Coronation Spoon (seconda metà del dodicesimo secolo)

Uno degli oggetti più antichi tra i gioielli della Corona è il Coronation Spoon, che è usato per cospargere il sovrano con l’olio benedetto: questa è la parte più sacra di tutta la cerimonia. L’accessorio ha rischiato di andare perso nel 1649, quando i membri del parlamento hanno distrutto la collezione di preziosi reali.

Il Sovereign’s Orb (1661) – altezza 27.3 centimetri

Durante l’incoronazione vengono presentati al sovrano degli oggetti che sottolineano il suo potere e le sue responsabilità: questo passaggio si chiama “investitura”. Tra questi c’è il Sovereign’s Orb, un globo d’oro sormontato da una croce. Simboleggia il mondo cristiano e le tre linee realizzate con pietre preziose indicano i tre continenti conosciuti al tempo. Guarda nella gallery la regalia dell’incoronazione di re Carlo III.

