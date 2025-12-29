Intimo rosso, un classico per Capodanno. Le vip lo sanno

C’è una certezza che resiste a ogni tendenza: a Capodanno l’intimo deve essere rosso. La tradizione parla chiaro (porta fortuna e simbolo d’amore) ma le vip la reinterpretano a modo loro, trasformando la “mutandina rossa” in un vero manifesto di stile. Tra campagne adv, selfie allo specchio e pose studiatamente ammiccanti, i social diventano la vetrina perfetta dove sensualità ed esibizionismo si incontrano senza timidezze.

Mood sporty

Il rosso si fa dinamico e contemporaneo. Emily Ratajkowski lo indossa per Lounge scegliendo un intimo essenziale, super aderente, che celebra il corpo senza fronzoli: sexy sì, ma con attitudine cool. Più athleisure l’approccio di Chiara Nasti, che con Alo Yoga abbina linee pulite e spirito activewear. Il risultato? Un’intimo che sembra nato per essere mostrato, dentro e fuori casa.

Ir­rinunciabile pizzo

Quando si parla di seduzione, il pizzo resta imbattibile. Federica Nargi lo sa bene e per Tezenis sfoggia un body rosso fuoco che gioca con trasparenze e dettagli romantici. Sensuale ma mai eccessiva, la sua femminilità passa attraverso un’eleganza rassicurante, fatta di curve valorizzate e allure senza tempo. Sono leziosi i fiocchi sul babydoll di Giulia Arena. L’albero di Natale completa il mood casalingo della foto.

Passione tartan

Il rosso incontra l’immaginario natalizio nel completo scelto da Giulia De Lellis. Il tartan, iconico e provocante al punto giusto, trasforma l’intimo in un gioco malizioso che strizza l’occhio alle feste. Tra spirito pop e sensualità dichiarata, Giulia conferma che anche l’intimo può raccontare una personalità e lo propone in abbinamento col resto dell’outfit (un pigiama).

Intrigante bordeaux

Più profondo, più sofisticato: il bordeaux è il rosso che seduce con discrezione. Zaira Nara promuove l’intimo Andressa e punta su tonalità intense e tagli avvolgenti. Il risultato è un’eleganza calda e magnetica, perfetta per chi preferisce sussurrare piuttosto che urlare la propria sensualità.

Guêpière mania

Qui il livello si alza. Rose Villain, testimonial di Yamamay, interpreta l’intimo come un’armatura seduttiva: guêpière strutturata, mood dark e attitudine da vera femme fatale. Ancora più scenografica Elodie, che sul palco sceglie Agent Provocateur e trasforma l’intimo in costume di scena, tra energia rock e provocazione pura. Il rosso, sotto i riflettori, diventa dichiarazione di potere.

Il trionfo del body

Non più solo lingerie, ma capo chiave del guardaroba. Il body conquista le vip per la sua versatilità e il suo sex appeal deciso. Oltre a Federica Nargi e Zaira Nara, anche Sophie Codegoni lo sceglie in versione Savage x Fenty: aderente, audace, pensato per essere visto. Indossato con disinvoltura, il body rosso è la nuova arma segreta di fine anno.

L’intimo rosso in passerella

A sancire le tendenze ci ha pensato qualche settimana fa la sfilata di Victoria’s Secret. In passerella il rosso domina in tutte le sue declinazioni: Alex Consani osa con silhouette contemporanee, Bella Hadid incanta con un’eleganza ultra sensuale, Irina Shayk punta su un glamour potente e maturo. Amelia Gray gioca con trasparenze e dettagli edgy, mentre Joan Smalls celebra la lingerie come simbolo di sicurezza assoluta. Un finale trionfale che conferma: a Capodanno, il rosso non è solo una tradizione, è un’arma di seduzione. Guarda la gallery e prendi spunto per il tuo party di fine anno.