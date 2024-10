Irina Shayk cambia borsa (di lusso) e ci rimette… il cane

Come tutte, anche le star si destreggiano tra gli impegni lavorativi e la vita da mamme. Certo, loro possono contare su aiuti illimitati e conti in banca cospicui, non per questo però il loro impegno è da sminuire. Archiviato il fashion month, Irina Shayk ha ripreso con la sua routine a New York, città dove vive. Con lei c’è spesso la figlia, Lea de Seine: le due a spasso per la Grande Mela sono dolcissime.

Ovunque in passerella

Nel mese delle sfilate appena terminato, Irina Shayk ha lavorato tantissimo. Tra New York, Milano e Parigi, sono diciannove i brand per cui ha sfilato in passerella, confermando il suo status di top model inarrivabile. Non si discute sulla bellezza ma la Shayk è tanto richiesta anche per la grande capacità di interpretare i look più diversi. Estremamente camaleontica, riesce a essere convincente con ogni outfit. Da Marni ha sfoggiato un beauty look cattura sguardi, con le sopracciglia nere e arcuate disegnate sulle fronte. Sensualità da The Attico, con un abito rivelatore e i capelli effetto wet. Via libera al colore da Missoni ma, in questi défilé, lei ha indossato anche molto nero. Etro, Tod’s, Spormax, Coperni: con la pelle chiara e gli occhi azzurri, il total black è drammatico e luminoso al tempo stesso. Come se non bastasse, Irina è stata protagonista anche al recentissimo Victoria’s Secret Fashion Show: in veste di angelo, era super sexy con body e vestaglia ricoperti di stelle.

La vita da modella

Perfetta in passerella e scanzonata in backstage. Sul suo profilo Instagram, Irina Shayk condivide spesso attimi di vita quotidiana con i follower. A settembre e ottobre la sua routine è fatta di fashion week. “Ciao Milano, thank you”, “La vie Parisienne”: Irina non trattiene l’emozione e pubblica scatti da dietro le quinte delle sfilate. Le lunghe sessioni di trucco e parrucco, le prove abiti, le chiacchiere con le colleghe: in backstage i tempi sono lunghi ma non ci si annoia. Ogni occasione poi è buona per farsi scattare qualche immagine: in fondo i follower amano scoprire i retroscena di questo mondo esclusivo. Sexy e sfrontata, la top ne ha approfittato anche per un selfie da urlo. Nello showroom di qualche brand, in posa davanti allo specchio, ha realizzato una foto da palpitazioni. Mani sul seno nudo e perizoma nero: più provocante che mai. Stesso registro dietro le quinte da Victoria’s Secret, dove non si è risparmiata in quanto a sensualità.

Con il cucciolo nella borsa

Tra un impegno di lavoro e l’altro, Irina Shayk fa anche la mamma. A New York è stata paparazzata mentre portava a scuola la figlia, Lea De Seine, avuta dall’ex Bradley Cooper. La bambina è deliziosa con una lunga gonna a fiori, un bomber beige con cuori ricamati, la cartella con la stessa stampa e un paio di sneakers colorate Veja. Mood completamente diverso per Irina, in total black. Stivaletti con il tacco alto, pantaloni morbidi con zip laterali, giacca corta e occhiali scuri: Irina è dark. Nel tragitto verso scuola, Lea portava al guinzaglio il cagnolino di famiglia. Per tornare a casa da sola però, la Shayk, impegnata al telefono, ha preferito infilare il cucciolo nella maxi bag in pelle Givenchy, un trend da star che si è visto anche da noi. Dèjà vu? Giusto un anno fa, la modella era stata immortalata, sempre nella Big Apple, con l’amico peloso nella Birkin di Hermès in coccodrillo. Una ridimensionamento del “trasportino”, da quello da decine di migliaia di euro a quello più “economico” (tra virgolette perché parliamo comunque di un oggetto da almeno 3mila euro): un animale fortunato!

Related Posts