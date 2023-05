Irina Shayk sulla Croisette alza l’asticella della sensualità

Si pensava che, in quanto a sensualità a Cannes 76, Irina Shayk avesse dato tutto sul tappeto rosso del film “Firebrand”. In quell’occasione la top model russa aveva sedotto con un outfit da cowgirl di Mowalola ma, si è capito poi, quello era solo l’antipasto. Per andare al party organizzato da British Vogue la Shayk ha sfoderato tutto il suo sex appeal.

Super sexy

Sexy Irina Shayk lo è sempre stata. La modella 37enne, tra le più apprezzate di sempre, è sulla cresta dell’onda da oltre vent’anni e continua a raccogliere un successo dopo l’altro. Famosa, tre le altre cose, per i suoi look provocanti, negli ultimi mesi sembra aver alzato ulteriormente l’asticella della seduzione. Dagli scatti social in perizoma alle campagne pubblicitarie, la Shayk ama farsi guardare. Come dimenticare poi i look agli eventi? Insomma, Irina è provocante sempre e comunque. Al Festival di Cannes non si sta risparmiando in quanto a malizia.

A Cannes con Riccardo

C’è sempre stata molta curiosità intorno alla vita amorosa di Irina Shayk. Dalla lunga love story con Cristiano Ronaldo alla relazione con Bradley Cooper, che ha visto anche la nascita della figlia Lea De Seine, la top è spesso protagonista nella cronaca rosa. A Cannes 76 lei però si è presentata con il suo migliore amico, Riccardo Tisci. Lo stilista italiano è spesso al fianco di Irina, tanto nel lavoro quanto nella vita privata. E’ con Tisci che la Shayk ha calcato il red carpet del film “Killers of the Flower Moon”. Per l’occasione la modella ha indossato un sontuoso abito blu con tulle e cristalli di Giorgio Armani Privé. I futuristici orecchini di Messika non passano inosservati. Irina è stata poi paparazzata, sempre con Riccardo, a spasso per la Croisette. Tubino rosso di Self Portrait e blazer sulle spalle: il look da passeggio è tutto da copiare.

In lingerie al party

Veniamo ora alla proposta più hot di questo Festival di Cannes. Alla festa di British Vogue Irina Shayk si è presentata… in intimo. L’outfit nero di Gucci, composto da uno slip dress con dettagli gioiello completamente trasparente e lingerie tutta loghi lascia veramente poco all’immaginazione. Gambaletti trasparenti, sandali altissimi, rossetto rosso e occhiali da sole completano l’outfit della top, che non fa però il pieno di consensi. E’ su Instagram che arrivano le critiche. Pensavo che Cannes fosse per persone di buon gusto – Che noia questa moda di non mettere vestiti – La prossima volta indossa dei cerotti – Disperata per avere attenzione, scrivono i follower, che non sono particolarmente impressionati dal suo outfit irriverente. Less is more, dice un famoso detto: Irina l’ha messo in pratica, togliendo praticamente tutto.

Related Posts