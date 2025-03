Irina Shayk tutta nuda… per il Carnevale di Rio

Inarrestabile Irina Shayk! Nemmeno il tempo di finire di sfilare in passerella alla Milano Fashion Week, che la modella era già in volo verso il Brasile. E’ Rio de Janeiro la sua destinazione finale: il motivo? Il carnevale più spettacolare che ci sia. La Shayk ha condiviso una serie di contenuti social con i follower: l’outfit per partecipare alla festa fa palpitare i cuori e, su Instagram, ha pubblicato anche un bonus bollente.

Protagonista tra i carri

“Onorata di far parte della parata stasera. Nervosa ed emozionata. Brasile, ti amo!” sono le parole scelte da Irina Shayk per annunciare a mezzo social la sua presenza in veste di ospite speciale al Carnevale di Rio. Come da tradizione, le migliori scuole di samba si sfidano al Sambodromo, in una festa di luci, colori, musica e allegria. Ballerini e ballerine sfoggiano costumi ricoperti di pietre, lustrini, copricapi esagerati: la competizione è dunque anche nel look. Ad arricchire di ulteriore fascino la serata inaugurale c’è Irina, splendida in una mise blu con slip e reggiseno-gioiello, maxi bracciali, sandali che si arrampicano fino alle cosce e una miriade di piume su spalle e testa che la fanno assomigliare a uno spettacolare pavone. Prima di presenziare alla sfilata però, la Shayk aveva stuzzicato i follower con uno scatto dal letto: nuda, indossava solo gli ammalianti gioielli. Caliente!

Versatile in passerella

Irina Shayk è una delle modelle più camaleontiche del fashion system. L’abbiamo vista con ogni outfit, con mille pettinature e con i make-up più svariati (polemiche incluse): lei cambia quotidianamente ma sua sensualità è sempre presente. Al Carnevale di Rio ha confermato il suo status di sex symbol ma, pochi giorni prima, alla Milano Fashion Week non è stata da meno. Con una concorrenza agguerrita e una miriade di ragazzine che sognano di poter calcare le passerelle, la 39enne Shayk si è confermata tra le più richieste dagli stilisti: cinque le sfilate per lei. Abito trasparente in rete, bomber e maxi cappello di eco-fur: questo il suo outfit per lo show-evento Dsquared2. Pelliccia vistosa e occhiali da vista da Ferrari. Il trench in pelle color biscotto, abbinato a stivali pitonati e bag rossa, che la top ha indossato al défilé Tod’s, è molto chic. Nero sul catwalk sia da Blumarine, con un lungo cappotto bordato di pelo, che da Dolce&Gabbana, con culotte e canottiera in pizzo.

Streetstyle milanese

Versatile in passerella e nei servizi fotografici, Irina Shayk è famosa anche per il suo street style unico e in continua evoluzione. I marciapiedi di New York sono solitamente i suoi luoghi preferiti per proporre outfit insoliti e accattivanti. Con il cane nella borsa Hermès, a spasso con la figlia Lea de Seine o in solitaria, nulla è mai lasciato al caso nelle mise della Shayk, nemmeno in quelle apparentemente più casual. A Milano per la fashion week, Irina ne ha approfittato per scattare qualche immagine dei suoi look nelle splendide cornici storiche meneghine. Pantaloni neri e camicia in denim per una proposta mannish, completo floreale di Norma Kamali per uno shooting improvvisato sulle scale, t-shirt con gli oblò sul seno per un selfie in camera da letto e mani sulla pelle nuda per una languida foto in backstage. I mille volti di Irina Shayk: guardala nella gallery… alla sfilata di Rio è più provocante che mai.

