Irina Shayk copre l’inguine solo con la borsa

Dalla fine della relazione con Bradley Cooper, Irina Shayk continua a essere inarrestabile. E’ single… e quasi sempre nuda. Riservatissima nella vita privata, la top model non sembra aver pudore davanti alla macchina fotografica. Dopo gli scatti nella natura per Intimissimi e lo shooting bollente, tra maschere e frustini, insieme ad Adriana Lima per Vogue, adesso è la volta di spogliarsi per Calvin Klein.

Nella nuova campagna Unlocked del brand americano, Irina Shayk è più sensuale che mai, tra sguardi languidi e ammiccamenti. Completamente svestita, con un paio di calze a rete, con sandali ultraflat o con un semplice top senza slip: sono diverse le immagini che la vedono protagonista. In tutte, Irina si copre l’inguine sono con una borsa.

Pelle rossa, stampa cocco, argentata, mini, maxi, a secchiello: sono tanti i modelli della nuova stagione che Irina Shayk pubblicizza. Ma qualcuno sta davvero guardando le borse?

