Una è una star delle passerelle, l’altra la regina di Instagram. Una è altera e sofisticata, l’altra spontanea e giocosa. Una è bruna, l’altra è bionda. Cos’hanno in comune, allora, Irina Shayk e Chiara Ferragni? Sono donne di successo, bellissime e capaci di sedurre milioni di persone… anche indossando la maglietta della salute.

Da modella a influencer e viceversa: Irina Shayk e Chiara Ferragni sono state scelte come testimonial da Intimissimi per la nuova collezione di maglieria. Si tratta di capi basic e poco appariscenti, leggerissimi girocollo a maniche lunghe, lupetti a coste, maxi cardigan sottili e dalle tonalità neutre e sofisticate (dai classici bianco e nero, al grigio e al cammello). Maglie della salute? Sì, ma realizzate in cachemire o in lana e seta, oppure in lurex per chi non vuole rinunciare a un tocco glamour.

Irina Shayk e Chiara Ferregni le sfoggiano con classe, la prima nei pomeriggi mondani a Parigi, la seconda nelle giornate autunnali a Milano. Abbinate al loro fascino irresistibile e alla loro sensualità innata si trasformano in uno strumento perfetto di seduzione. Guarda la gallery per credere…

