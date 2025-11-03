Irina Shayk e Bradley Cooper insieme per Lea: il travestimento di famiglia

Halloween tra paura e sensualità per la top: per le strade di New York è Morticia Addams, a porte chiuse è Cicciolina

Halloween 2025 è passato, lasciandosi dietro una scia di travestimenti memorabili. Come ogni anno, anche le star si sono divertite a trasformarsi, per celebrare la più spaventosa delle feste. Mentre molte celeb hanno optato per party esclusivi di soli adulti, chi ha bambini piccoli ha vissuto la magia di “Dolcetto o scherzetto?” in famiglia. È il caso di Irina Shayk, immortalata con un outfit da paura per le strade di New York, insieme alla figlia Lea de Seine e all’ex compagno Bradley Cooper. Ma il costume per la serata nella Grande Mela non ha rappresentato l’unica metamorfosi della top model, che nell’arco di poche ore ha sorpreso tutti con tre look diversi, uno più accattivante dell’altro.

Morticia e Mercoledì a New York

La storia d’amore tra Irina Shayk e Bradley Cooper ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. I due si sono conosciuti nel 2015 e dalla loro relazione è nata Lea de Seine, nel marzo 2017. Dopo quattro anni insieme, la coppia si è separata. Attualmente l’attore è legato alla modella Gigi Hadid, ma nonostante le strade sentimentali si siano separate, Irina e Bradley hanno mantenuto un rapporto civile e collaborativo per il bene della loro bambina. I due vengono spesso fotografati insieme, dimostrando una maturità genitoriale esemplare.

Ad Halloween sono stati immortalati in mezzo alla folla di New York, tra costumi spaventosi e decorazioni terrificanti. Nonostante il tentativo di rimanere in incognito, si sono fatti notare immediatamente. Il trio ha optato per un travestimento di gruppo ispirato ai personaggi della serie tv Mercoledì. La piccola Lea de Seine ha interpretato ovviamente il ruolo della protagonista, Mercoledì Addams, indossando l’iconica giacca a righe bianche e nere. Bradley Cooper si è trasformato nel lupo mannaro, sfoggiando persino un ciuffo rosa. E’ stata però Irina Shayk a rubare la scena, presentandosi in veste di Morticia Addams. La top model ha scelto il total black, avvolgendosi in un lungo cappotto nero con cappuccio. A spiccare era il rossetto rosso fuoco, un dettaglio che ha aggiunto un tocco di sensualità al look gotico.

L’omaggio bollente a Cicciolina

Quello di Morticia Addams non è stato l’unico travestimento di Irina Shayk in questo Halloween. In concomitanza dell’uscita per la serata di “Dolcetto o scherzetto?” con la famiglia, la supermodella ha incendiato Instagram con una serie di scatti bollenti. “Forever icon Cicciolina” ha scritto a corredo delle immagini provocanti, rivelando l’ispirazione del suo costume più audace. L’omaggio della modella è dedicato alla celebre pornostar ungherese: Irina ha ricreato fedelmente l’iconico outfit indossato da Ilona Staller nel 1988 al Festival di Cannes. Il look ha fatto la storia del costume: l’abito bianco con cutout bollenti era accessoriato con un candido coniglietto di peluche rosa, che serviva a coprire (parzialmente) le nudità.

Irina Shayk ha reinterpretato questo ensemble leggendario con estrema fedeltà all’originale, sfoggiando anche guanti bianchi in pizzo, autoreggenti in rete e l’iconica coroncina di fiori in testa. La scelta non è casuale: Cicciolina rappresenta un’icona di libertà sessuale e provocazione intelligente, capace di sovvertire le convenzioni sociali con la propria immagine. La modella russa, nota per la sua capacità di mescolare eleganza e sensualità senza mai cadere nel volgare, ha saputo rendere omaggio a questa figura controversa con classe e ironia.

Versione sposa: sexy e ribelle

Nel weekend di Halloween, dopo aver già sfoggiato due travestimenti completamente diversi, Irina Shayk ha sorpreso i suoi follower con una serie di immagini che la ritraggono in una veste inaspettata: quella della sposa. Le foto pubblicate su Instagram mostrano la top sdraiata sulle lenzuola bianche, in pose ammiccanti, che mescolano romanticismo e provocazione. Il suo sguardo penetrante, fisso nell’obiettivo, è carico di magnetismo, mentre il corpo sinuoso si adagia sul letto in un gioco di seduzione. L’abito indossato da Irina è veramente sponsale, appartiene infatti alla collezione Bridal di Rodarte.

Il vestito, realizzato in raso di seta, è caratterizzato da uno strato aggiuntivo in tulle, decorato con perline e balze in pizzo. La silhouette è eterea, con il corpetto che esalta la figura della modella e la gonna che scende morbida. Il tocco punk è nelle scarpe. Irina Shayk ha optato per un paio di stivaletti in pelle nera di Junya Watanabe, completamente ricoperti di borchie metalliche. Un dettaglio ribelle che crea un contrasto affascinante. È esattamente questo tipo di scelte stilistiche che rendono Irina un’icona: la capacità di mescolare registri diversi e di riscrivere le regole della moda con personalità e carattere.

In lingerie

In queste settimane Irina Shayk è sulla cresta dell’onda. La supermodella è stata una delle protagoniste indiscusse del recente Victoria’s Secret Fashion Show. L’evento, che ha visto il ritorno dei celebri angeli in passerella, dopo sei anni di stop, ha radunato le top model più iconiche, da Gigi e Bella Hadid a Adriana Lima, da Alessandra Ambrosio a Candice Swanepoel. Irina ha calcato il catwalk con due look mozzafiato. Il primo ensemble la vedeva indossare un corsetto strutturato in tulle trasparente con strass argentati, abbinato a slip coordinati. La mise era completata da un maestoso copricapo di piume rosa.

Il secondo look era ancora più audace: un completo rosso fuoco composto da reggiseno a balconcino e gonna asimmetrica, che mostrava una gamba. A 39 anni, Irina Shayk dimostra di non avere alcuna paura di osare. Da Halloween alle sfilate, si conferma poliedrica e versatile, senza mai perdere la sua essenza: guardala nella gallery.

