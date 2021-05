Irina Shayk, il marciapiede della Grande Mela è la sua passerella

Irina Shayk ha fatto fortuna camminando. Con la sua famosa falcata la top model russa ha percorso le passerelle più blasonate del mondo. Contestualmente alle sfilate sono arrivati gli shooting, per i principali magazine e campagne pubblicitarie. E’ così che in vent’anni di carriera la Shayk è diventata una delle modelle più famose di sempre.

New York è la sua passerella

Se di recente Irina Shayk ha partecipato allo show-evento di Mugler, con la moda ferma a causa della pandemia, in questo anno e mezzo l’abbiamo vista impegnata pochissimo per lavoro. Questo però non ha offuscato la sensuale camminata della Shayk, solo che adesso la sua passerella sono i marciapiedi di New York. Mamma a tempo pieno di Lea De Seine, avuta dall’ex Bradley Cooper, la top passa le sue giornate tra commissioni varie e attività insieme alla sua bimba.

Una top con i pantaloni

Lea va all’asilo, Irina la accompagna e poi, sulla strada del ritorno si dedica alle sue attività quotidiane. Il tutto con i paparazzi sempre in agguato, che non perdono occasione per immortalare ogni suo passo e, soprattutto, ogni suo look. Sì, perché Irina Shayk non ci pensa neanche a uscire trasandata di casa, i suoi outfit streetstyle sono sempre studiatissimi. La russa preferisce di gran lunga i pantaloni, che declina con proposte sporty, come il modello rosa shocking di Cotton Citizen, o con mood più eleganti, come il completo gessato Vivienne Westwood o quello confettoso di Hugo Boss.

Minidress e stivali

Dominano dunque i calzoni nell’armadio di Irina Shayk ma quando è il turno della gonna, la top si accerta che sia cortissima. Il vestitino arancione di Charlotte Knowles arriva per poco sotto le natiche mentre il minidress nero di Skims è poco più lungo. Comodità ai piedi dove Irina alterna gli stivali Bottega Veneta e Dr Martens alle sneakers (ultimamente predilige un modello bianco di Adidas). Mamme in cerca di ispirazione fashion? Sbirciate la nostra gallery.

