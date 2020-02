Incidente fashion per Irina Shayk: a Londra mostra il sedere

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Non per tutte un voto al colore 6.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Altro che ritorno di fiamma con Bradley Cooper, Irina Shayk ha sempre più voglia di fare festa. Se qualche settimana fa a Londra si è prestata per uno scatto insieme a Cooper che aveva fatto riaccendere le speranze di un ritrovato amore, sempre nella capitale britannica la modella ha fatto chiaramente capire che lei sta bene anche da sola.

Top model planetaria e mamma della duenne Lea De Seine, Irina Shayk è senza ombra di dubbio una donna molto impegnata e costantemente in giro per il mondo ma trova anche il tempo per divertirsi. In occasione dei Brit Awards, la Shayk ha partecipato al Ciroc Brits after party e non è passata inosservata.

Se ai Bafta Awards, in compagnia appunto dell’ex Bradley Cooper, Irina Shayk aveva fatto parlare per il suo abito completamente trasparente, a quest’ultima festa ha fatto molto di più. Accompagnata da Riccardo Tisci, direttore creativo di Burberry e suo caro amico, la Shayk si è affidata anche questa volta alla maison per il suo look.

Abito a camicia impreziosito da cristalli, décolleté bianche, clutch argento, maxi orecchini, capelli sciolti e trucco quasi inesistente: Irina Shayk è splendida mentre esce dalla festa. Sorridente e spensierata al braccio di Riccardo, la Shayk sembra quasi volersi nascondere dietro di lui, per sfuggire ai paparazzi.

Paparazzi di cui Irina Shayk pare non curarsi mentre si accinge a salire sull’auto che li aspetta. Perché è proprio in quel momento che decide di arrampicarsi sul sedile, forse per afferrare qualcosa, assumendo una posa insolita, scomoda e rivelatrice. I fotografi, praticamente attaccati al suo lato B, scattano senza vergogna, immortalando un paio di microshorts neri e trasparenti. La marca? Intimissimi, ovviamente. Che testimonial!

