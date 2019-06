Irina Shayk molla Cooper e si spoglia

Irina Shayk è una delle donne più belle e desiderate del mondo. Eppure anche la top model russa ha bisogno di conferme sul suo fascino e sulla sua forza, soprattutto in questi giorni. E’ infatti della scorsa settimana la notizia, ufficializzata da People, della rottura tra Irina e Bradley Cooper.

La coppia, dopo quattro anni d’amore e una figlia, Lea De Seine, si è detta dunque addio. Il motivo? I gossippari fantasticano da mesi su una terza incomoda, Lady Gaga, che Cooper ha conosciuto sul set del film da Oscar A Star is Born. I due, molto schivi, non hanno mai dato informazioni sulla loro vita privata ma le foto di Irina Shayk che lascia la casa dell’attore hollywoodiano in total look Burberry con maxi valigia parlano da sole. Occhiali scuri e volto imbronciato completano un outfit che è già entrato nella storia.

Tempo qualche ora ed ecco che Irina Shayk rialza la testa e si riprendere la sua dignità. In viaggio di lavoro in Islanda la top model si mostra in tutto il suo splendore posteriore in un body nero Intimissimi, di spalle davanti a una cascata. La Shayk guarda al futuro, il resto del mondo – compreso Bradley Cooper – può solo osservare il suo lato B da lontano.