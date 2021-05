Irina Shayk sexy su Instagram in topless e perizoma

“Mantieni vivo il tuo splendore”, consiglia Irina Shayk su Instagram… e sa bene di cosa parla. A 35 anni la modella russa è sexy come non mai. Domina ancora le passerelle e le copertine patinate, noncurante della concorrenza sempre più agguerrita. La sua stella continua a brillare luminosa nella galassia delle top model, anche se quale sia il suo segreto per essere sempre così perfetta rimane un mistero. Sui social sfoggia un corpo da paura, e non esita ad esibirsi in pose sensualissime con solo… un perizoma addosso.

Irina Shayk testimonial seminuda per Alo

Irina Shayk è stata scelta da Alo come testimonial per la nuova linea wellness. Lo scopo è quello di promuovere prodotti per la cura della pelle, e qui ce n’è davvero tanta in mostra. Irina è completamente nuda, fatta eccezione per un ridottissimo perizoma nero che sottolinea la curva del lato B tonico e perfetto. In topless, la modella nasconde il seno con le mani ma si concede pose sensuali che rivelano scorci bollenti. La videocamera indugia sulle curve, e lei si lascia ammirare da ogni angolazione scoccando sguardi di fuoco all’obiettivo.

Il piacere di lasciarsi guardare

Le pose disinibite non la spaventano, e gli outfit ridottissimi neppure. Il suo corpo è così bello che è un peccato nasconderlo. Ed infatti Irina Shayk non si tira indietro quando c’è da mostrarlo, per la gioia dei follower che la travolgono con i loro cuori social. Dalle catsuit trasparenti alla lingerie velata, la Shayk offre ogni volta uno spettacolo sensuale da perdere la testa. Tra una posa bollente e un look audace, non tralascia però di mandare messaggi di positività alle donne che la seguono, invitandole a piacersi e a considerarsi speciali. Sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Forse alla fine è semplicemente questo il segreto per essere bellissima…

Related Posts