Irina Shayk trasforma le strade di New York in una passerella

Un metro e settantotto di altezza, gambe affusolate, sguardo da gatta, labbra carnose: Irina Shayk non passa inosservata. Sarà per questo che la russa figlia di un minatore di carbone e di un’insegnante di musica è diventata negli anni una delle modelle più famose e desiderate al mondo. Su set e red carpet vari Irina è irraggiungibile tra make-up ricercato, abiti da migliaia di euro e accessori da sogno. Nella vita di tutti i giorni però la top non è da meno.

Ora che, a causa della pandemia, sta inevitabilmente lavorando meno, Irina Shayk ne approfitta per passare più giorni possibili insieme alla figlia, Lea De Seine, avuta dall’ex compagno, l’attore Bradley Cooper. Le due, che abitano a New York, trascorrono le settimane a spasso per la città. I paparazzi sono sempre in agguato e fotografano Lea e Irina negli angoli più svariati della Grande Mela. La piccola che, aiutata dalla mamma, va sull’altalena o ancora la Shayk che ritira la bambina all’asilo (con un’automobile costosissima). Non mancano le gite un po’ più lontano, come quella allo zoo di Central Park. La bimba è stata fotografata mentre gioiva nel vedere gli animali.

Per le sue giornate cittadine Irina Shayk non opta certo per look dimessi. I suoi outfit sono sempre studiatissimi, tra brand alternativi (come la tuta nera con dettagli gialli di Saks Potts – 700 euro) e designer internazionali (come le mascherine di Versace). La Shayk predilige gli stivali, dai classici Dr Martens (190 euro) ai tacchetti di un modello By Far (551 euro). Irina non manca di sottolineare il suo sex appeal con micro top, body strizzati e pantaloni trasparenti.

Degna figlia di sua madre, a tre anni, Lea De Seine è già una piccola fashionista. Nel suo passeggino YoYo di BabyZen (456 euro) o per mano a Irina Shayk, la baby star alterna con sapienza eleganti giacche di Burberry (370 euro) a tutù colorati e zainetti con gli unicorni. “L’accessorio” più dolce però è quel sorriso sempre stampato in faccia per il tanto tempo di qualità che trascorre insieme alla sua mamma.

Related Posts