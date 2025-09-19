yes

London Fashion Week, Iris Law (figlia di Jude) brilla ma il vestito la tradisce: incidente hot

Collage foto Iris Law look hot London Fashion Week
Una raccolta di foto mostra Iris Law con abito hot alla London Fashion Week.

Iris Law illumina la London Fashion Week con uno degli ingressi più commentati della stagione. La figlia 23enne di Jude Law sfoggia un abito sensuale, dal taglio audace e senza reggiseno, che valorizza le sue linee e incarna lo spirito ribelle della moda londinese. L’outfit la rende protagonista assoluta del party esclusivo, accanto a star come Kate Moss e Madonna. Ma il look mozzafiato riserva anche un piccolo imprevisto: un dettaglio fuori posto che si trasforma in un incidente hot e fa esplodere i social. In poche ore, Iris Law alla London Fashion Week diventa l’argomento più virale della serata.

Iris Law London Fashion Week: il momento virale che fa impazzire i social

Sul red carpet e durante la festa, gli occhi erano tutti puntati su di lei. Iris ha sfilato con sicurezza, ma il taglio audace del vestito ha regalato un fuori programma imprevisto. I flash hanno catturato più del previsto e il web ha fatto il resto. In poche ore, “Iris Law London Fashion Week” è diventata una delle frasi più cercate online, a conferma del clamore mediatico.

Il look di Iris Law: dettagli, tagli e accessori

L’outfit scelto era costruito per lasciare il segno. Tessuto satinato, scollatura profonda e giochi di trasparenze: un mix perfetto tra eleganza e provocazione. Iris Law ha puntato su accessori discreti, con sandali moderni e gioielli minimal che mettevano in risalto l’abito. Una scelta che racconta la crescita stilistica della modella e la sua capacità di interpretare lo spirito glamour della London Fashion Week.

Dinastia fashion: chi è Iris, la figlia di Jude Law

Non è solo la figlia di Jude: Iris Law si sta costruendo una carriera solida nella moda. Classe 2000, ha sfilato per maison prestigiose e posato per campagne internazionali. Con la visibilità ottenuta alla London Fashion Week, consolida il suo ruolo tra le giovani modelle più seguite e chiacchierate a livello globale.

Kate Moss, Madonna e le altre star della notte

La kermesse londinese non ha visto solo Iris Law protagonista. Al party più esclusivo si sono presentate anche Kate Moss e Madonna, confermando il prestigio dell’evento. La parola d’ordine è stata audacia: trasparenze, cut-out e abiti d’impatto. In questo scenario, Iris Law ha saputo distinguersi e attirare i riflettori, diventando una delle star più fotografate della London Fashion Week.

