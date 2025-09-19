London Fashion Week, Iris Law (figlia di Jude) brilla ma il vestito la tradisce: incidente hot

Iris Law illumina la London Fashion Week con uno degli ingressi più commentati della stagione. La figlia 23enne di Jude Law sfoggia un abito sensuale, dal taglio audace e senza reggiseno, che valorizza le sue linee e incarna lo spirito ribelle della moda londinese. L’outfit la rende protagonista assoluta del party esclusivo, accanto a star come Kate Moss e Madonna. Ma il look mozzafiato riserva anche un piccolo imprevisto: un dettaglio fuori posto che si trasforma in un incidente hot e fa esplodere i social. In poche ore, Iris Law alla London Fashion Week diventa l’argomento più virale della serata.

Iris Law London Fashion Week: il momento virale che fa impazzire i social

Sul red carpet e durante la festa, gli occhi erano tutti puntati su di lei. Iris ha sfilato con sicurezza, ma il taglio audace del vestito ha regalato un fuori programma imprevisto. I flash hanno catturato più del previsto e il web ha fatto il resto. In poche ore, “Iris Law London Fashion Week” è diventata una delle frasi più cercate online, a conferma del clamore mediatico.

Il look di Iris Law: dettagli, tagli e accessori

L’outfit scelto era costruito per lasciare il segno. Tessuto satinato, scollatura profonda e giochi di trasparenze: un mix perfetto tra eleganza e provocazione. Iris Law ha puntato su accessori discreti, con sandali moderni e gioielli minimal che mettevano in risalto l’abito. Una scelta che racconta la crescita stilistica della modella e la sua capacità di interpretare lo spirito glamour della London Fashion Week.

Dinastia fashion: chi è Iris, la figlia di Jude Law

Non è solo la figlia di Jude: Iris Law si sta costruendo una carriera solida nella moda. Classe 2000, ha sfilato per maison prestigiose e posato per campagne internazionali. Con la visibilità ottenuta alla London Fashion Week, consolida il suo ruolo tra le giovani modelle più seguite e chiacchierate a livello globale.

Kate Moss, Madonna e le altre star della notte

La kermesse londinese non ha visto solo Iris Law protagonista. Al party più esclusivo si sono presentate anche Kate Moss e Madonna, confermando il prestigio dell’evento. La parola d’ordine è stata audacia: trasparenze, cut-out e abiti d’impatto. In questo scenario, Iris Law ha saputo distinguersi e attirare i riflettori, diventando una delle star più fotografate della London Fashion Week.