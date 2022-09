Isabeli Fontana si mette in posa… per Chiara Ferragni

Isabeli Fontana si prepara a un autunno coloratissimo. La super modella brasiliana è stata scelta come testimonial per la collezione Fall/Winter di Chiara Ferragni Brand, e sui Instagram sfoggia i nuovi capi nei video e nelle foto della campagna. Dimenticate i colori scuri, caldi e terrosi normalmente associati alla stagione che sta per arrivare: i morbidissimi crop top, l’intimo di pizzo, le felpe e gli abiti hanno delicate tinte pastello, mentre gli accessori (dalle bag, alle scarpe ai gioielli) sono tutti luccicanti. Per una bella ventata di ottimismo.

Un raggio di sole in autunno

Per portare un raggio di sole a illuminare l’autunno, Chiara Ferragni Brand non poteva scegliere testimonial migliore di Isabeli Fontana. Nata in Brasile nel 1983, la supermodella ha ereditato dalla sua terra tutta la solarità e la carica di energia. I suoi occhi azzurri brillano quanto i gioielli che sfoggia nelle foto della campagna, il suo sorriso trasmette gioia pura. Per non parlare del suo fisico perfetto, valorizzato dalla lingerie o dagli abiti seducenti, ma che si fa notare anche quando indossa i jeans larghi o la felpa. Non è un caso se a 39 anni, quando molte le sue colleghe si sono ritirate da un pezzo, lei continua a conquistare i cuori.

Isabeli Fontana protagonista della campagna

Nella campagna di Chiara Ferragni Brand, Isabeli Fontana è ospite in un hotel di lusso disabitato. Nel video di Pierre-Ange Carlotti si aggira tra le stanze godendosi l’atmosfera incantata, interpretando diversi modelli di femminilità. Attraversa la sala vuota del ristorante in versione cameriera sexy con addosso solo l’intimo di pizzo e scarpe con il tacco alto, poi gioca tra le lenzuola comoda e sbarazzina in tuta. Dai jeans al tailleur, dalle mise più glamour a quelle più comode e informali: gli outfit cambiano ma lei è sempre perfetta, bellissima e sorridente.

“L’autunno non è mai stato così luminoso” si legge a corredo di uno dei post social di Chiara Ferragni Brand. E il merito è anche di Isabeli Fontana. Guardala nella gallery.

