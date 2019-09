Ivanka Trump all’ONU senza reggiseno?

Non saranno i contenuti ad essere ricordati, riguardo la partecipazione di Trump all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo il meme sull’occhiataccia dell’attivista Greta Thunberg al presidente americano, ecco spuntare delle foto imbarazzanti della figlia Ivanka.

A New York a fianco del padre, Ivanka Trump ha preso parte alla conferenza facendo anche degli interventi. Camicia avion abbinata a una gonna Prada e tacchi in vernice nera: un outfit che ha avuto un’eco mediatica che la figlia del taycoon non avrebbe potuto ipotizzare. Le foto che hanno fatto il giro del mondo non parlano però delle decorazioni floreali tridimensionali sulla costosa gonna da 1.500 euro, ma evidenziano il floridissimo décolleté strizzato tra i bottoni della camicia che ne ha evidenziato in maniera eccessiva i capezzoli.

Come mai una donna attenta al proprio look come Ivanka Trump ha dimenticato, in un contesto simile, di indossare il reggiseno? Più probabilmente ha solo sottovalutato il tessuto della propria biancheria intima. Seno, quello di Ivanka, che a dispetto delle voci di corridoio, sarebbe del tutto naturale, nonostante le insistenze del padre che in passato avrebbe voluto per lei un aiutino chirurgico.

LEGGI ANCHE >>>Il trench di Melania (con l’aereo che si schianta) scandalizza l’America<<<