Ivanka Trump turista a Venezia per le nozze di Jeff Bezos: i look da Dolce Vita

Mentre Venezia si trasforma in un palcoscenico da sogno per uno degli eventi mondani più attesi dell’anno, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, tra calli, gondole e palazzi storici, spicca una presenza che non passa inosservata: Ivanka Trump. La first daughter d’America è arrivata in Laguna accompagnata dal marito Jared Kushner e dai tre figli Arabella, Joseph e Theodore, pronta a godersi non solo le celebrazioni ma anche il fascino della città. In poche ore Ivanka ha sfoderato una serie di outfit eleganti e perfettamente in linea con i luoghi che sta visitando, confermandosi ancora una volta icona di classe e glamour.

Il look per l’arrivo

Il primo avvistamento di Ivanka Trump a Venezia non poteva che avvenire in grande stile. Immortalata dai paparazzi all’arrivo su un taxi boat con la famiglia al completo, l’ereditiera americana ha fatto subito centro con un look estivo firmato La DoubleJ. Per lo sbarco in Laguna, Ivanka ha scelto il completo Baia, impreziosito da una fantasia Medallion applicata a mano. Il crop top, con il suo scollo profondo e strutturato, eleva la classica bralette in una versione elegante e sofisticata. Realizzato in cotone leggermente elasticizzato, il capo è perfetto per una soleggiata giornata italiana. Lei l’ha coordinato con la longuette dalla linea ad A, che valorizza la figura e accarezza i fianchi con grazia. La stampa grafica e i dettagli sartoriali fanno di questo outfit la scelta ideale per un evento esclusivo o, nel caso della Trump, per un’arrivo principesco in una delle città più belle del mondo. Mano nella mano con il marito Jared Kushner, ha sfoggiato un sorriso rilassato e uno charme innato, dimostrando quanto si possa essere chic anche nel tempo libero.

Giornate da turista

Non solo party esclusivi: Ivanka Trump ha approfittato del viaggio a Venezia per godersi qualche giornata da vera turista. Lo dimostrano le immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, dove si mostra felice tra scorci pittoreschi. Sempre impeccabile, Ivanka ha scelto con cura i suoi look, con un occhio al comfort ma senza rinunciare allo stile. La figlia del presidente americano si è messa in posa sulla terrazza panoramica del suo hotel indossando l’abito Claudia di House of CB. Il midi dress rosso fuoco in cotone unisce romanticismo e sensualità: il modello, con un corpino con scollo squadrato e fiocco sul collo, si apre in una gonna ampia a ruota, con tasche e bottoni decorativi sul davanti. Un vestito dal sapore vintage, ideale per i tramonti veneziani. A completare il look, i comodi e raffinati sandali flat in pitone firmati Emme Parsons, perfetti per esplorare la città senza rinunciare all’eleganza. In un’altra uscita, Ivanka ha scelto un maxi dress verde smeraldo con ricami bianchi, che ha abbinato a un cappello di paglia a tesa larga, decorato con una piuma dipinta. Un look fresco e boho-chic, ideale per un giro in gondola in famiglia.

E per il sì?

Nonostante l’aria rilassata da turista, Ivanka Trump è a Venezia per un evento di altissimo profilo. Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono entrate nel vivo con i primi eventi esclusivi e blindatissimi. Dopo i look casual-chic sfoggiati nei primi giorni, cresce l’attesa per sapere quale outfit sceglierà Ivanka per il fatidico “sì” degli amici. Nota per la sua predilezione per i grandi stilisti e per silhouette che esaltano la figura slanciata, la Trump potrebbe optare per Oscar de la Renta, maison a cui è particolarmente legata, o persino per un vintage d’autore. Non è la prima volta, infatti, che la socialite stupisce con abiti da sogno, come già accaduto per l’Inauguration weekend o per il matrimonio della sorella Tiffany Trump.

Il primo look della sposa

Nel frattempo, riflettori puntati sulla sposa, Lauren Sanchez, che ha aperto le danze indossando il primo dei presunti 27 abiti previsti per i tre giorni di festeggiamenti. Per il party di benvenuto con gli ospiti, Lauren ha sfoggiato un esclusivo long dress vintage di Alexander McQueen, della collezione primavera-estate 2003. In preziosa seta satin blue navy, l’abito presenta bottoni a conchiglia cuciti a mano in un motivo a strisce. Il design monospalla abbraccia le curve in modo sensuale. Un capolavoro sartoriale che ha fatto risplendere la Sanchez mentre saliva in barca per l’evento esclusivo, accompagnata dal futuro marito Jeff Bezos. Quale outfit sceglierà la figlia di Donald Trump? La first daugher continua a incantare con look pensati nei minimi dettagli. E mentre Venezia celebra l’amore tra Jeff e Lauren, è chiaro che, in fatto di stile, Ivanka Trump non è seconda a nessuna: guardala nella gallery.

