A fine anno si tirano le somme. Gli ultimi giorni di dicembre sono tradizionalmente dedicati ai bilanci annuali. Questo è valido in ambito personale, in quello lavorativo e… nella moda. Red carpet, sfilate, vacanze, scorci intimi sui profili social personali: nel 2019 le star ci hanno fatto entrare senza vergogna e senza freni nelle loro vite.

Stampa e appassionati studiano i dettagli delle celeb in ogni particolare, dall’abito agli accessori fino all’intimo. Niente sfugge agli occhi di fashionisti e addetti ai lavori. Gli analisti di Lyst, il motore di ricerca globale dedicato al mondo della moda, hanno stilato la classifica dei prodotti cult del 2019. Da Hollywood a Milano passando per Londra, tutte le bellissime sono impazzite per gli stessi tre accessori: eccoli nei dettagli.

LA SCARPA: IL SANDALO STRETCH DI BOTTEGA VENETA

Grazie alla direzione creativa di Daniel Lee, lo storico marchio italiano è stato eletto quest’anno uno dei brand più desiderati del pianeta. Un articolo in particolare ha vestito i piedi delle star negli ultimi mesi, il sandalo Stretch di Bottega Veneta. Suola quadrata, cinturini sottili e infradito: queste le chiavi della scarpa diventata icona. L’abbiamo vista, tra le altre, su Chiara Ferragni, Rosie Huntington-Whiteley e Sofia Richie.

LA BORSA: LA PICCOLA LE CHIQUITO DI JACQUEMUS

Prendete una classica borsa a mano da signora e trasformate completamente le sue proporzioni. Le Chiquito di Jacquemus è tra le borse più piccole mai create e, sicuramente, la più cercata degli ultimi dodici mesi. In pelle, a stampa cocco o struzzo, nei colori dell’arcobaleno: tante le varianti e un unico, indiscutibile appeal. La minibag è stata paparazzata su Bella Thorne e su tutto il clan Kardashian. La più sexy è sicuramente Kourtney Kardashian, che sceglie la versione minuscola e fa così risaltare il maxi décolleté.

IL PRODOTTO PIU’ ICONICO: LA CINTURA CON DOPPIA G DI GUCCI

Con poco più di 300 euro (per la versione base) è possibile portarsi a casa un oggetto che è destinato a essere visto su star e modaioli ancora per molte stagioni. Pelle di vari colori e una fibbia che parla da sola per l’accessorio creato da una maison, Gucci, che dai tempi di Jackie Onassis non è più passata di moda. Perfetta per gli outfit casual, ha avvolto i fianchi di Diletta Leotta, Alessandra Ambrosio e Sienna Miller. La più elegante, come sempre, è Melania Trump.

