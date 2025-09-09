I principini di Monaco tornano a scuola: divisa e… dettagli pop

Settembre è il mese dei diari nuovi, degli zaini pronti e delle emozioni del ritorno in classe. Vale per tutti i bambini, anche per i piccoli reali. Lunedì mattina i principini Jacques e Gabriella di Monaco, figli di Alberto II e Charlene Wittstock, hanno ripreso le attività scolastiche dopo la pausa estiva. Un momento importante che la famiglia reale ha scelto di condividere con il mondo intero, attraverso un post pubblicato sull’account ufficiale di Palazzo. Le immagini mostrano la famiglia sorridente e raccontano la quotidianità dei due gemelli di dieci anni.

“Buon anno!”

“Questo lunedì mattina, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella sono tornati a scuola. Un nuovo anno accademico pieno di scoperte, amicizie e avventure li attende. La Famiglia augura a tutti gli studenti del Principato un meraviglioso inizio di anno scolastico!”. Sono queste le parole con cui Alberto e Charlene di Monaco hanno accompagnato il primo giorno di scuola dei loro figli. Jacques e Gabriella frequentano l’Institution François d’Assise-Nicolas Barré (FANB), prestigioso istituto cattolico privato monegasco. Nelle immagini, i gemelli posano sia accanto ai genitori che da soli, sorridenti e composti. Con lo sguardo vivace, trasmettono entusiasmo e serenità, segno che sono pronti ad affrontare tante sfide didattiche e di vita. In un Principato abituato ai riflettori e ai grandi eventi mondani, vedere i piccoli pronti per entrare in aula, rappresenta un segnale di normalità, che i royal ci tengono a condividere.

Look scolastici tra giochi e tradizione

Come nella maggior parte delle scuole private, anche alla FANB è richiesto l’uso della divisa. Jacques e Gabriella di Monaco non fanno eccezione. Entrambi indossano una polo rossa con lo stemma dell’istituto, simbolo di appartenenza e disciplina. Per Gabriella, la mise è completata da una gonnellina blu a pieghe e ballerine nere dal gusto classico, mentre Jacques sfoggia jeans scuri e sneakers sportive. I due camminano mano nella mano, pronti ad affrontare la giornata come qualsiasi altro alunno. A rendere i look scolastici più personali ci pensano gli accessori pop. Jacques porta sulle spalle uno zaino dedicato a Roblox, la celebre piattaforma di gaming online amato da milioni di bambini in tutto il mondo.

Gabriella, invece, ha scelto un modello più zuccheroso: lo zaino è dedicato a Cinnamoroll, il tenero cane bianco con orecchie lunghe e coda riccia nato dall’immaginario di Sanrio, lo stesso brand ideatore di Hello Kitty. Ma non è tutto: sul fianco della cartella della principessa spicca un Labubu azzurro. Il peluche a forma di mostriciattolo, amato da grandi e piccini, è stato ideato dal colosso cinese PopMart. Un dettaglio che dimostra come i gemelli, pur avendo il sangue blu, condividano passioni e mode con i loro coetanei.

La famiglia reale al picnic U Cavagnëtu

Prima del ritorno tra i banchi, Jacques e Gabriella hanno trascorso un weekend in compagnia dei genitori all’evento più identitario del Principato: U Cavagnëtu, il picnic tradizionale riservato esclusivamente ai cittadini monegaschi. Una giornata all’aria aperta tra piatti tipici, musica, danze e canzoni popolari, che celebra la cultura locale. Per l’occasione, Charlene di Monaco ha sfoggiato un abito midi in pizzo bianco di Oscar de la Renta, abbinato a eleganti slingback beige firmate Gianvito Rossi. Una scelta sofisticata ma perfettamente in sintonia con lo spirito bucolico della festa.

Gabriella, invece, ha incantato con un vestitino in popeline di cotone a fiori di Dior, completato da deliziosi sandaletti della maison francese. Archiviati i look da picnic, è venuta l’ora di indossare la divisa scolastica: la quotidianità chiama e i due gemelli riprendono le loro attività, senza dimenticare un tocco giocoso nei loro look. I principini di Monaco Jacques e Gabriella non entrano solo in classe, ma anche, ancora una volta, nel cuore di chi li osserva da lontano.

