Jannik Sinner trionfa agli US Open: ecco l’outfit della vittoria

Jannik Sinner trionfa agli US Open e porta l’Italia in cima alle classifiche mondiali del tennis. Con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, batte l’avversario Taylor Fritz, aggiudicandosi, primo italiano nella storia di questo sport, l’ambito trofeo. E’ il secondo Slam della sua carriera e tutti gli occhi sono puntati su di lui. Questa appena trascorsa è stata per Jannik una settimana intensa, di fatica e successo; forte delle proprie capacità atletiche ma allo stesso tempo provato dopo la questione doping che, per quanto già archiviata a suo favore, ha inevitabilmente portato qualche scossone nella preparazione mentale dell’atleta numero uno al mondo. Acqua passata: a Flushing Meadows il tennista è salito sul gradino più alto del podio. E in campo ha portato i migliori sponsor.

Il completo da gara

E’ il verde oliva il colore con cui Jannik Sinner è sceso in campo agli US Open, declinato nel completo da tennis Nike. La maglia chiara, in tessuto tecnico, ha una texture degradante sulle spalle, che si ricollega al colore degli shorts, resi cool dalle taschine simmetriche sul quadricipite. Ai piedi spiccano un paio di sneakers Court bianche e arancioni con dettagli neri mentre in testa è ben saldo il cappellino con il famoso Swoosh posizionato al centro. Con lo stesso outfit è corso sugli spalti dalla fidanzata Anna Kalinskaya. Il bacio appassionato tra i due, solitamente molto riservati, è rimbalzato su social e tv. Il sodalizio tra Sinner e il colosso a stelle e strisce prosegue a vele spiegate: 150 milioni di euro in dieci anni, è questo il contratto record che l’italiano ha firmato. Per l’ingresso prima del martch e per alzare la coppa Jannik ha indossato una giacca del brand dell’Oregon con zip centrale e dettagli in maglia. Il colore? Melanzana tendente al viola, in barba alla scaramanzia.

Il borsone personalizzato

Spicca come sempre nel suo look da gara il borsone di lusso. Bianco, con le iconiche strisce verde-rosso-verde, è realizzato da Head su design Gucci. Si tratta di una nuova versione in pelle, un upgrade rispetto alle duffle bag in tela monogram con la doppia G vista in passato, in linea con la carriera in ascesa di Jannik Sinner. Questa luxury bag, che l’altoatesino sfoggia in campo già da qualche mese, segna una svolta anche nel mondo dell’abbigliamento sportivo. Sempre più cercati dalle maison del lusso, gli atleti disegnano collezioni personalizzate e firmano contratti da capogiro. La moda scende in campo, facendo crescere le vendite, per la gioia di tutti. A prendersi una fetta di questa vittoria straordinaria ci sono anche gli altri sponsor di Sinner. Rolex, Lavazza, Fastweb: tutti condividono post entusiastici su Instagram.

Il trofeo di alta gioielleria

E’ firmato Tiffany & Co. il prestigioso trofeo che Jannik Sinner ha stretto tra le dita. Del resto, dove se non agli US Open, il marchio di gioielleria fondato nel 1837 a New York poteva fornire il prezioso riconoscimento? Il Singles Championship Trophy pesa 10 libbre (circa 4,5 chilogrammi) ed è alto 18,5 pollici (circa 47 centrimetri). Tributo duraturo e prezioso del risultato atletico, l’oggetto ha richiesto circa cinque mesi di lavorazione: è stato esposto in campo durante i match e inciso a mano immediatamente dopo la finale, con il nome del campione italiano. All’Arthur Ashe Stadium lui alza al cielo la coppa. Taylor Swift, Travis Kelce, Kendall Jenner, Anna Wintour, Lewis Hamilton, Alessandra Ambrosio, Matthew McConaughey: le tante star in tribuna sono in visibilio, mentre applaudono Jannik. Ma l’orgoglio è tutto nostro.

