Jasmine Tookes, nozze principesche in Ecuador e l’abito che si “trasforma”

La supermodella, in Zuhair Murad, ha detto sì a Juan David Borrero in una cerimonia da sogno

La storia d’amore tra Jasmine Tookes e Juan David Borrero potrebbe essere il copione perfetto per un film romantico. Lei è una supermodella di origini brasiliane e indiane, lui il direttore dei mercati internazionali di Snapchat, figlio del vicepresidente dell’Ecuador, Alfredo Borrero Vega. I due si sono conosciuti nel 2016, quando Jasmine era stata ingaggiata dai vertici del social network per il lancio di un nuovo progetto, le storie di gruppo, e da lì non si sono più lasciati. Un anno fa è arrivata la proposta di matrimonio, nel tanto splendido quanto esclusivo resort Amangiri, nello Utah. Infine, il 4 settembre, Jasmine e Juan sono diventati marito e moglie.

Come in una fiaba

Le immagini delle nozze di Jasmine Tookes e Juan David Borrero non hanno nulla da invidiare ai matrimoni blasonati delle case reali europee. Nella splendida cornice di Quito, in Ecuador, i due si sono giurati amore eterno davanti ad amici e famigliari, in una chiesa allestita come un giardino segreto, traboccante di fiori bianchi. “Sto vivendo una favola, ancora non ci credo”, ha scritto l’Angelo di Victoria’s Secret su Instagram, pubblicando decine di foto del suo giorno più bello. E in effetti i due, belli, giovani e ricchi, sembrano davvero un principe e una principessa.

LEGGI ANCHE >>>Jasmine è abituata al lusso, eccola con il reggiseno da 3 milioni di dollari<<<

L’abito principesco

Per restare in tema royal, Jasmine Tookes si è ispirata proprio a Grace Kelly per il suo abito da sposa. La creazione è stata realizzata da Zuhair Murad. “Sapevo da quando ho sfilato per lui per la prima volta che avrebbe creato il mio vestito”, ha dichiarato la top a Vogue. Completamente ricamato a mano, il modello è caratterizzato da un corpetto a maniche lunghe effetto nude. L’ampia gonna svasata, con un ampio strascico in pizzo, era rimovile. Durante il party infatti Jasmine l’ha tolta, lasciando il posto a una sensuale silhouette a sirena. A completare l’outfit nuziale un velo di oltre quattro metri.

I gioielli

Con un abito tanto elaborato, Jasmine Tookes ha ridimensionato con i gioielli. Oltre all’enorme anello di fidanzamento, la modella ha indossato solo un paio di orecchini di diamanti, firmati Ritani. Ai piedi la Tookes calzava delle scarpe in satin di Sarah Flint. Le damigelle in verde Amsale si fondevano perfettamente con le maestose creazioni floreali mentre lo sposo era impeccabile in Armani. Voglia di sognare? Sbircia nella gallery tutti i dettagli di queste nozze fiabesche.

