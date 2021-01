I Kimye non hanno mai fatto niente in sordina. Sposati dal 2014 e con 4 figli, hanno condiviso con il mondo ogni dettaglio della loro vita. Chi sono i Kimye? Kim Kardashian e Kanye West ovviamente. Ora però la coppia pare definitivamente scoppiata. I due si preparano a quello che si annuncia il divorzio dell’anno. Le voci di una crisi tra Kim e Kanye si rincorrono da anni. Pare che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia legata a un terzo incomodo: Jeffree Star.

Con 14 milioni di follower, Jeffree Star è uno degli influencer più popolari di Instagram. 35 anni, modello, make-up artist e imprenditore, Jeffree è molto famoso a Hollywood. Con i capelli multicolor, il trucco esagerato e gli abiti firmati (Gucci e Louis Vuitton i brand preferiti), il beauty guru non passa inosservato. Amico del clan Kardashian, si dice che si sia spinto troppo in là con Kanye West. Nei giorni scorsi la Tiktoker Ava Louis ha sganciato la bomba, dando per certo un flirt tra i due. La storia andrebbe avanti da mesi. Star ha subito smentito, bollando le accuse come infondate. Nessun commento invece da Kim e Kanye.

Kim Kardashian ha trascorso le vacanze nella sua lussuosa residenza di Calabasas insieme ai figli, alla mamma, alle sorelle e ai nipoti mentre Kanye West ha passato il Natale nel ranch di famiglia in Wyoming, acquistato nel 2020 per 14 milioni di dollari. Lo screzio insomma è evidente da un pezzo. Ma c’è di più. Chi altro ha trascorso le feste in Wyoming? Jeffree Star! L’influencer si è geolocalizzato nello Stato americano senza vergogna e c’è chi sostiene che in uno scatto in cui indossa gli occhiali da sole ci sia rifletto Kanye. Abito in Wyoming e sto scrivendo la mia autobiografia, si legge nella descrizione del profilo social di Jeffree. Ci metterà anche dettagli piccanti sulla presunta tresca con il rapper?

