Quanto costa la collana di Jenna Ortega

Così eterea non l’avevamo mai vista! Jenna Ortega, la star di Mercoledì, si è presentata ai Golden Globe con un’inedita (per lei) tinta chiara che ha spiazzato i fan. L’attrice rivelazione ha calcato il red carpet con molta sicurezza. E con un vestito da favola, rosa.

Jenna Ortega abbandona il nero

Un look talmente diverso dai precedenti da spiccare su tutti. Non solo i costumi di scena gotici che Jenna Ortega indossa nella popolarissima serie: le tinte scure, con variazioni tra i grigi e i neri, con qualche concessione ai dettagli bianchi, non sono mancate nemmeno alle premiere di Mercoledì in giro per il mondo. Un mood che sembrava coinvolgere anche il guardaroba personale della Ortega, di colpo cancellato con questo red carpet ai Golden Globe.

L’abito Gucci

L’abito plissé color cipria, col doppio incrocio sul ventre sottolineato da due anelli, appartiene all’ultima collezione disegnata da Alessandro Michele per Gucci. A portarlo in passerella due gemelle con i capelli corti, che lo personalizzavano anche con intimo a vista. Lo styling di Jenna Ortega sottolinea invece la femminilità delicata dell’attrice ventenne, che ha saputo agitare la stoffa impalpabile con maestria, a favor di flash.

Quanto costano i gioielli

E’ sicuramente lo sguardo magnetico di Jenna Ortega a conquistare il pubblico. A catturare l’attenzione sono però i gioielli che ha scelto per questo prestigioso evento, mixati con estro che vorrebbe sembrare un vezzo adolescenziale ma rivela invece una passione di lusso.

Tiffany firma i preziosi che adornano l’affascinante Mercoledì: tra tutti spicca il collier Snake e un collier di diamanti da far girare la testa. Il suo costo è 205mila euro: guardalo nella gallery.