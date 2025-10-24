Trasparenze audaci per Jenna Ortega: il nude look Amiri incendia gli InStyle Awards 2025

Il tappeto rosso degli InStyle Imagemaker Awards 2025 ha avuto un’unica, vera protagonista: Jenna Ortega. L’attrice di Mercoledì ha stregato i flash dei fotografi con un look che combina sensualità, eleganza e uno stile gotico rivisitato in chiave romantica. La scelta? Un abito lilla completamente trasparente, con spacco laterale e silhouette fasciante, che ha messo in risalto la figura snella e decisa della giovane star. Tra giochi di vedo-non-vedo, dettagli couture e accessori studiati, la sua apparizione ha confermato ancora una volta la sua influenza sul fashion system. A completare l’ensemble: un soprabito bordeaux in pelliccia sintetica, sandali metallici e un beauty look curato nei minimi dettagli, tutto sotto l’attenta guida dello stylist Enrique Melendez.

Il look nude secondo Jenna Ortega: pizzo lilla, spacco e trasparenze

Per l’evento dedicato ai creatori d’immagine, Jenna Ortega ha scelto di lasciare il segno con un outfit tanto audace quanto sofisticato. L’abito Amiri che ha sfoggiato sul red carpet è realizzato in pizzo lilla trasparente, con dettagli floreali che disegnano il corpo in un suggestivo vedo-non-vedo. La silhouette è aderente, con bustier strutturato e spacco laterale profondo, a sottolineare la sensualità senza eccessi. Un capo, della SS26 del brand, che unisce la leggerezza dei materiali a un’allure gotica rivisitata in chiave femminile, perfettamente in linea con il suo stile distintivo. Questo look ha fatto parlare di sé come uno dei più memorabili tra quelli visti agli InStyle Awards 2025.

Soprabito bordeaux e sandali silver: tutti i dettagli dell’outfit

Sopra il vestito trasparente, Jenna Ortega ha indossato un soprabito corto in pelliccia sintetica color bordeaux, che aggiunge un contrasto cromatico deciso e un tocco glamour all’insieme. Ai piedi, sandali con cinturino e tacco alto in finitura argento metallico, scelti per slanciare ulteriormente la figura. Capelli sciolti e nessun gioiello vistoso: la star ha puntato su una bellezza naturale e su una presenza scenica costruita con scelte misurate ma d’impatto. Una strategia che ha valorizzato la sua presenza agli InStyle Awards 2025, attirando l’attenzione dei media.

Amiri e gotico romantico: il nuovo stile dark di Jenna

Sebbene nota per i suoi look gothic glam – resi celebri dalla serie Wednesday – Jenna ha mostrato in questa occasione una declinazione più soft e romantica rispetto al suo stile. Il colore lilla tenue, la trasparenza raffinata e i dettagli sartoriali della maison Amiri si fondono in un’interpretazione più matura e sofisticata del dark. Un passaggio evolutivo che conferma la capacità dell’attrice di reinventarsi senza perdere identità, mantenendo coerenza stilistica e gusto estetico. Questo approccio ha reso Jenna Ortega una delle figure più osservate sul red carpet dell’evento.

Beauty cherry cola: capelli, trucco e dettagli make-up

Anche il beauty look non è passato inosservato. Jenna Ortega ha sfoggiato una chioma liscia con piega minimal e tonalità “cherry cola”, un castano caldo con riflessi rosso ciliegia, perfettamente in palette con il soprabito. Le sopracciglia decolorate e il trucco soft berry sugli occhi hanno rafforzato l’effetto etereo e sofisticato, in contrasto con la trasparenza audace del vestito. Il rossetto nude completa il maquillage, per un risultato armonioso e di grande impatto visivo. Una scelta di bellezza perfettamente integrata nel contesto degli InStyle Awards 2025.

Il tocco di Enrique Melendez: lo stylist che detta legge con Ortega

Dietro ogni apparizione di Jenna Ortega c’è il lavoro strategico di Enrique Melendez, stylist che la segue da tempo e che ha curato anche questo look nei minimi dettagli. Non a caso, la serata degli InStyle Awards 2025 era proprio dedicata a figure come la sua. Melendez, presente all’evento con un completo in velluto coordinato al mood del look di Jenna, ha confermato la sua influenza nel fashion system e la perfetta sintonia con la sua cliente più celebre. Il duo ha brillato durante il party, confermando la loro intesa sul piano stilistico.

