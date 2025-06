Jennie Garth posa in lingerie a 53 anni: la star di Beverly Hills 90210 sfida ogni età

Jennie Garth sorprende tutti con un debutto inaspettato: a 53 anni, la celebre attrice posa per la sua prima campagna di lingerie. Un messaggio di forza e bellezza che rompe gli stereotipi e celebra ogni fase della femminilità.

Un debutto audace e ispirante

Jennie Garth, amata da milioni di spettatori per il ruolo di Kelly Taylor in Beverly Hills 90210, si mette a nudo – letteralmente – per una causa in cui crede. L’attrice ha posato per la prima volta in lingerie per una campagna promossa dal brand ThirdLove. Lo shooting è stato condiviso sui suoi profili social e ha immediatamente fatto il giro del web. “Non avrei mai pensato di fare il mio primo servizio in lingerie a 53 anni… ma eccoci qui!” ha scritto Jennie su Instagram, accompagnando le parole con immagini che la ritraggono fiera, elegante e sicura di sé.

Look sofisticato e funzionale

Nella campagna, Jennie Garth indossa completi raffinati e minimali, pensati per esaltare la naturale bellezza femminile e offrire il massimo comfort. Il brand ThirdLove ha creato una linea specifica per le donne over 40, con materiali traspiranti e innovativi capaci di regolare la temperatura corporea, ideali anche durante la menopausa. Bralette leggere, slip alti e body contenitivi sono protagonisti degli scatti, che puntano sulla semplicità e sull’autenticità.

Un messaggio di empowerment

Dietro gli scatti patinati c’è un messaggio potente: valorizzare la donna in ogni fase della vita. Jennie ha raccontato di aver accettato la campagna proprio per sostenere un marchio che mette al centro il benessere femminile. “Sono orgogliosa di far parte di questo momento, non solo perché è una prima volta per me, ma perché è con un brand che supporta genuinamente le donne in ogni fase della vita, inclusa la menopausa”, ha dichiarato.

Un’icona che continua a ispirare

La campagna ha suscitato entusiasmo e ammirazione. In molti hanno lodato Jennie Garth per il coraggio e la naturalezza con cui ha mostrato il proprio corpo, lontano dagli stereotipi giovanilistici di Hollywood. A distanza di decenni dal successo di Beverly Hills 90210, l’attrice si conferma una figura capace di evolversi e di parlare a generazioni diverse. Il suo messaggio arriva forte e chiaro: la bellezza non ha età, e ogni donna ha il diritto di sentirsi desiderabile, libera e valorizzata.