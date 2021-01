Jennifer Lopez, l’album delle vacanze al mare è esplosivo

“Come ho iniziato la settimana scorsa. Come ho iniziato questa settimana”. Parole di Jennifer Lopez che cattura l’attenzione dei follower postando due immagini social in netta contrapposizione tra loro. Nella prima la star latina posa su un tavola da surf in mezzo al mare. E’ in vacanza e il suo famoso corpo è coperto solo da uno sgambatissimo costume intero verde smeraldo di Norma Kamali. Sideboob marcato, sguardo fiero, gambe toniche: Jlo è una visione. Sette giorni dopo per la cantante ci fa sapere di essere rientrata negli Stati Uniti, dove si ripara dal freddo con uno dei capi più desiderati di questa stagione, il piumino a fiori della collezione The North Face x Gucci.

A inizio 2021 Jennifer Lopez ha trascorso qualche giorno insieme al compagno Alex Rodriguez nell’arcipelago di Turks e Caicos e non ha perso occasione per condividere la sua fuga d’amore sui social. Al caldo delle isole tropicali, la Lopez ha passato la maggior parte del suo tempo in costume sulla spiaggia. 51 anni e non sentirli, Jennifer è ancora perfetta e mostra con orgoglio il corpo che l’ha resa una bomba sexy. Capelli ricci e naturali, pelle abbronzata e i bikini di Triangl e Melissa Odabash che incorniciano le forme.

C’è stato un tempo in cui, ben prima delle battaglie contro il body shaming, in Italia ci si riveriva al sedere di Jennifer Lopez chiamandolo “panettone”. Un appellativo di dubbio gusto che puntava a sottolineare la rotondità perfetta del lato B della star. In America il posteriore della Lopez è conosciuto come “The butt” (il sedere). Di fatto quel dérrière è diventato l’icona di un’epoca. Jennifer lo sa bene e lo esibisce senza vergogna. Beach bum. Sedere da spiaggia, scrive lei, ammiccando in camera e mettendo le natiche al centro della foto. Buon anno, con qualche giorno di ritardo, dal “panettone” di JLo.

