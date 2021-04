Jennifer Lopez rompe con Alex Rodriguez: chi tiene l’anello milionario?

Le voci di una rottura tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si susseguivano da settimane. Adesso, dopo silenzi e smentite, arriva il comunicato congiunto della, ormai ex, coppia: “Ci siamo resi conto di funzionare meglio come amici. Continueremo a lavorare insieme e sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Ci auguriamo il meglio e auguriamo il meglio ai nostri figli”. Dopo quattro anni d’amore la storia tra i due è giunta definitivamente al capolinea.

I regali da spartire

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sarebbe dovuti sposare nella primavera del 2020 ma la pandemia ha scombussolato i loro piani. Per lei sarebbe stato il quarto matrimonio, per lui il secondo. Le nozze sono state poi rimandate più volte ma a quel punto si è iniziato a parlare di crisi tra i due più che di problemi legati all’emergenza sanitaria. Arrivata la conferma dell’addio definitivo, si vocifera che ora i due stiano discutendo di come spartirsi i regali che si sono fatti a vicenda in questi anni. I rapporti tra JLo e ARod sarebbero buoni e gli ex non avrebbero intenzione di farsi la guerra ma la questione va comunque affrontata perché qui si parla di presenti estremamente costosi.

A chi va l’anello di fidanzamento?

Il primo oggetto da considerare è per forza di cose lo strepitoso anello di fidanzamento con cui Alex Rodriguez ha chiesto la mano a Jennifer Lopez a marzo 2019 su una spiaggia caraibica. Si è sempre stimato un costo di 4.5 milioni di dollari per il diamante taglio smeraldo da 20 carati, ora la cifra è stata rivista al ribasso, si parla di 1.8 milioni di dollari. Nonostante la differenza di prezzo, il valore della pietra è comunque altissima. ARod l’ha pagata ma JLo l’ha ricevuta, a chi spetta tenerla?

Gli altri doni costosi

Durante la loro love story, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non hanno badato a spese in tema di regali. Per il San Valentino 2019 la popstar ha regalato all’ex campione di baseball un orologio di Audemars Piguet da 20mila euro. Per il cinquantesimo compleanno di JLo Alex le ha regalato una Porsche 911 GTS rosso fiammante dal valore di 120mila euro. I due sono stati spesso paparazzati a bordo del potente bolide in passato. Ora chi rimarrà a piedi?

