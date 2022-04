Jennifer Lopez, il significato (e il costo esorbitante) dell’anello di fidanzamento

Ben Affleck ha chiesto (per la seconda volta) la mano della cantante ma, in fatto di brillocco, questa volta si è superato

“E’ la cosa più significativa che abbia mai visto”, aveva dichiarato Jennifer Lopez nel novembre del 2002, parlando dell’anello di fidanzamento ricevuto allora da Ben Affleck. Il pegno d’amore di Harry Winston, del valore di 1.2 milioni di dollari, vantava un diamante rosa da 6.10 carati. Era effettivamente un gioiello da favola. La coppia era però scoppiata nel 2004, a pochi mesi dalle nozze. Nella primavera del 2021 tutto è cambiato di nuovo e ora i Bennifer sono finalmente pronti a sposarsi. In fatto di brillocco questa volta Affleck si è superato.

L’amore ritrovato

Come ormai tutti sappiamo, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono ri-fidanzati a 17 anni dalla fine della prima relazione. Le foto di loro insieme hanno iniziato a circolare lo scorso maggio, facendo battere i cuori di milioni di fan. A luglio, complice una vacanza in yacht in Italia, JLo ha postato una foto di coppia (con bacio), confermando ufficialmente la love story. Da allora i due non si sono più lasciati. Adesso, in occasione del primo anniversario del loro ritrovato amore, Ben ha chiesto a Jennifer di sposarlo.

Un anello che vale milioni

E’ stata la stessa Jennifer Lopez a dare l’annuncio nella sua newsletter. You are perfect. “Sei perfetto”, dice la star in sottofondo nel video dell’annuncio. Si riferirà a Ben Affleck o all’anello? Di certo gli esperti di gioielli di mezzo mondo sono rimasti senza parole davanti al rarissimo diamante verde da 8.5 carati. Il costo sarebbe stimato tra i 5 e 10 milioni di dollari. Dell’anello ancora si è visto poco, solo qualche ripresa sfuocata, ma siamo sicuri che JLo non perderà occasione per sfoggiarlo, sia sui red carpet che nella quotidianità.

JLo al quarto matrimonio

Questo per la star latina è il sesto fidanzamento ufficiale e, se arriverà all’altare con Ben, sarà per lei il quarto matrimonio. Love don’t cost a thing. “L’amore non costa niente”, cantava Jennifer Lopez nella famosissima hit del 2020. Probabilmente non ci credeva nemmeno lei e infatti non si può dire che gli ex boyfriend, per renderla felice, non abbiano pensato con accuratezza all’anello di fidanzamento e che non abbiano messo mano al portafoglio (te li ricordi tutti?). Ben Affleck però è andato ben oltre.

Verde speranza

L’attore non ha lasciato niente al caso, cercando una pietra dal fortissimo significato simbolico. “Dico sempre che il verde è il mio portafortuna”, ha ammesso tempo fa Jennifer Lopez. L’artista ha poi aggiunto: “Ho realizzato che quando sono successe cose incredibili nella mia vita stavo indossando questo colore. Magari vi ricordate un certo vestito”. Il riferimento è al Jungle Dress di Versace, un abito che ha fatto la storia della moda e di Internet (ecco il motivo), trasformando JLo in un’icona di stile. Verde speranza… che sia davvero la volta buona!

