Jennifer Lopez e Ben Affleck, passione per strada e street style abbinato

Se non fossero star multimilionarie, Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero tranquillamente essere scambiati per una coppia qualunque alle prese con la routine famigliare. I Bennifer si sono ri-fidanzati, a 17 anni dalla fine della prima relazione, nella primavera del 2021 (QUI i primi scatti rubati) e da allora non si sono più lasciati. Dopo matrimoni e relazioni fallite, i due vivono ora un amore più consapevole e maturo… ma sono felici come ragazzini.

Passione per strada e in macchina

E’ sulle strade di Los Angeles che i paparazzi catturano attimi di tenerezza e di quotidianità tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. I Bennifer passeggiano mano nella mano, si scambiano baci sul marciapiede, sorridono ai fotografi: la loro felicità è sotto gli occhi di tutti. Le foto dei due che si fanno le coccole in auto e si imboccano biscotti a vicenda hanno fatto il giro del mondo. JLo guarda Ben con occhi sognanti, lui mastica il boccone e i fotografi scattano all’impazzata.

Famiglia allargata e felice

La coppia era appartata in un parcheggio in attesa di ritirare Samuel Affleck, il terzogenito di Ben Affleck e Jennifer Garner. Dalle nozze con l’attrice infatti sono nati tre figli, mentre altri due sono il frutto dell’amore (finito) tra la Lopez e Marc Anthony. Ben e Jennifer accompagnano i ragazzi a scuola o alle varie attività pomeridiane, lasciando trasparire la serietà della loro relazione. Una grande famiglia allargata e ben oliata.

JLo mamma casual ma firmata

Quando non sono impegnati sul set o con le loro attività imprenditoriali, Ben Affleck e Jennifer Lopez fanno dunque i genitori. E si vestono di conseguenza. Il loro stile casual e abbinato fa tendenza. T-shirt, camicie a quadri, jeans e sneakers per Affleck, look sempre easy ma più studiati per la Lopez. JLo alterna zeppe altissime a ginniche cool e spazia tra pantaloni a zampa a morbidi cargo. Sono accattivanti gli accessori, dalla cintura Valentino alla borsa Coach fino ai maxi occhiali Max Mara. Il mix perfetto tra mamma sprint e diva hollywoodiana. Sbricia Jennifer e famiglia nella gallery.

