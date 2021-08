Ben Affleck, il regalo di compleanno per Jennifer Lopez è dolce e costoso

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Per tutte le tasche Idea regalo Pericolosamente sexy 5.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il 24 luglio Jennifer Lopez ha compiuto 52 anni. La star ha festeggiato per giorni, a bordo di uno yacht da sogno, traghettando nelle location più esclusive del Mediterraneo. Con lei il suo amore ritrovato: Ben Affleck. Ormai lo sanno tutti, a distanza di un ventennio, fidanzamenti, matrimoni e figli con altri compagni, i due sono tornati insieme, facendo palpitare i cuori di mezzo mondo. Dopo gli scatti rubati dei paparazzi nei mesi scorsi, in occasione del compleanno di JLo è arrivata l’ufficialità.

Il bacio sullo yacht

E’ stata proprio Jennifer Lopez a pubblicare la foto social che tutti stavano aspettando, un focoso bacio tra i due in barca. Lo scatto ha infiammato il gossip e, a quel punto, nessuno si è più chiesto cosa potesse aver regalato Ben Affleck alla sua innamorata. Con tutta quella passione, chi ci pensava al cadeaux? Adesso che i Bennifer hanno concluso la loro fuga romantica, sono trapelati i dettagli sul dono, costoso ma soprattutto dolcissimo, scelto da Ben. In realtà, il gioiello era lì in bella mostra, nelle famose foto dei due sullo yacht, con una Lopez in splendida forma in un bikini Valentino. Nessuno però ancora sapeva cosa significasse per lei.

L’amore addosso

La designer del brand di gioielli Foundrae ha svelato i retroscena sul regalo di Ben Affleck per Jennifer Lopez. “Non ha comprato il diamante più grande che potesse trovare, il suo obiettivo era creare un oggetto che ripercorresse la loro storia”, ha dichiarato Beth Bugdaycay. E’ così che i gioiellieri hanno composto due collane con tanti ciondoli pieni di significato. Sono cinque i pendenti che Ben ha voluto aggiungere alle lunghe catene in oro giallo: una chiave, simbolo d’amore, un grosso cuore, le loro iniziali, un medaglione con al centro uno scarabeo, che protegge chi lo indossa dai pensieri negativi, e infine, un charm con dei fiori e delle spine, a rappresentare la resilienza.

Il diamante di fidanzamento

Un prezioso da favola per Jennifer Lopez, in vendita a 44.665 dollari. Parliamo certamente di una cifra importante, che è però niente se paragonato a quanto Ben Affleck aveva sborsato nel 2001 per l’anello di fidanzamento di Harry Winston con un diamante rosa da 6.10 carati. Il brillocco, che al tempo gli era costato 1.2 milioni di dollari, ha ora un valore stimato di 12 milioni. Un investimento fruttuoso, anche se non si sa chi dei due l’abbia tenuto dopo la rottura. E sono già in molti a domandarsi se lo vedremo di nuovo al dito di JLo.

