Amore infinito? Jennifer Lopez cancella il tattoo dedicato a Ben Affleck

Jennifer Lopez continua a far parlare di sé. La popstar è al centro di un nuovo gossip. Le ultime indiscrezioni rivelano un gesto definitivo: JLo avrebbe rimosso il tatuaggio dedicato a Ben Affleck. Il disegno sulla pelle era un simbolo potente del loro ritrovato e appassionato amore. Il tattoo, una freccia che si interseca con il segno dell’infinito, impresso sul costato, non esisterebbe più. Questo passo sembra confermare la chiusura del capitolo “Bennifer”.

Infinito… o no?

Il tatuaggio era stato un gesto di grande romanticismo. Jennifer Lopez e Ben Affleck lo avevano svelato sui social network. L’annuncio era arrivato nel giorno di San Valentino del 2023. La cantante aveva mostrato il suo tattoo con orgoglio. Anche Affleck ne aveva mostrato uno simile. Era il segno tangibile della loro unione rinata, seguita al doppio matrimonio (con cinque abiti da sposa) del 2022. La freccia è un simbolo celtico di connessione. L’infinito, su cui erano incisi anche i loro nomi, Jennifer e Ben, rappresentava la loro seconda possibilità. Un amore che credevano immortale. Oggi, quel simbolo è svanito. Segnando così la fine di un sogno romantico. La rimozione, secondo Page Six, è quasi completa.

Le prove fotografiche della rimozione

Il mistero si è infittito con la diffusione delle ultime foto. Jennifer Lopez è stata paparazzata di recente. Le immagini la ritraggono durante una performance sul palco. Il bikini luccicante ha confermato il suo status di icona fashion e messo in mostra il suo fisico scolpito. Ma soprattutto, il fianco incriminato. I fan più attenti hanno notato subito l’assenza. Al posto della freccia non c’è più nulla. Si vede solo un leggero alone. La rimozione di un tatuaggio con il laser non è un processo immediato. Questo suggerisce che JLo abbia iniziato il trattamento subito dopo la separazione. Un addio silenzioso e definitivo, lontano dai riflettori.

La fine di una storia da favola

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è stata epica. Bellissimi e famosissimi, hanno stregato il mondo all’inizio degli anni 2000, poi la rottura inaspettata. Infine, la reunion definitiva, “Bennifer 2.0”, nel 2021. Un amore che sembrava aver trionfato sul tempo e le distanze, culminato in un doppio matrimonio da favola: il primo, intimo e improvvisato, era andato in scena a Las Vegas, il secondo, in pompa magna, aveva come sfondo la tenuta dell’attore. Qualche mese di felicità, poi hanno iniziato a circolare le voci di crisi, che hanno portato poi alla rottura definitiva.

Nuovo amore?

La rimozione del tatuaggio non è un gesto casuale: è il punto fermo per chiudere un capitolo. Ora Jennifer Lopez sembra voler voltare pagina completamente. La star sarebbe pronta per un nuovo capitolo sentimentale. Il gossip, ovviamente, è in fermento. Ci sono già voci di un nuovo amore all’orizzonte. Alcuni tabloid parlano di un possibile flirt in corso: il nome che circola è quello del musicista Keith Urban. Il cantante country, fresco di divorzio da Nicole Kidman, e JLo sarebbero stati avvistati insieme. Solo indiscrezioni, che bastano però ad alimentare il tamtam mediatico. Jennifer è una donna libera e non teme di dimostrarlo. Libera anche… dai tatuaggi.