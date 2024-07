Jennifer Lopez si regala un compleanno in stile Bridgerton

Lasciate a Jennifer Lopez l’arte di auto-organizzarsi una festa di compleanno degna di una regina. Il 24 luglio la cantante ha compiuto 55 anni e si è regalata un party a tema. Nonostante le insistenti voci di crisi con Ben Affleck, lei è apparsa più sorridente che mai. All’evento del marito però non c’era traccia ma i tanti amici hanno saputo rendere felice la star: ecco i dettagli.

Gli auguri per JLo

“Ho visto tutti i vostri auguri di compleanno, i bellissimi video e i post che mi avete invitato da tutto il mondo. Ho riso, ho versato qualche lacrima, e quando ho visto il cartellone a Times Square, sono rimasta totalmente sopraffatta” sono le parole scritte da Jennifer Lopez su Instagram per ringraziare i fan per i moltissimi auguri ricevuti. Non sono mancati i messaggi festosi dei tanti amici famosi e dei collaboratori. Oltre alle frasi colme di sentimento, la star ha postato anche due scatti dove posa con la torta in soggiorno. JLo in un elegante pigiama in seta verde acqua, con ricamata anche la sua data di nascita, sorride felice mentre osserva l’elaborato dolce a piani. I capelli sono raccolti e in testa spicca una coroncina con Happy Birthday.

Il party a tema Bridgerton

“Cari gentili lettori… hanno tutti trascorso una splendida serata” sono le parole scelte da Jennifer Lopez per pubblicare un video del suo party di compleanno. Un rimando inconfondibile, che richiama una frase di Lady Whistledown, personaggio protagonista dell’ormai iconica serie tv Bridgerton. Non che ci fossero molti dubbi nel guardare le immagini del party di JLo: l’ispirazione è chiara fin da subito. La carrozza trainata dai cavalli bianchi, l’ambientazione, i balli e gli abiti sontuosi, a partire, ovviamente, da quello della festeggiata. Il suo vestito vittoriano con corsetto e gonna broccata è stata realizzato su misura da Manish Malhotra, coutourier indiano che si è occupato anche dei look per il sì della famiglia Ambani. Il modello unico è stato confezionato da 40 artigiani per un totale di 3.490 ore di lavorazione. Sul tessuto sono stati applicati oltre mezzo milione di cristalli: un capo degno della regina… del pop. Durante la soirée lei si è cambiata, optando per un impalpabile vestito in seta con i lembi svolazzanti, perfetto per le danze.

LEGGI ANCHE >>>Il party per il 52esimo compleanno: in barca con Ben<<<

Un’estate negli Hamptons (senza Ben)

Oltre al sontuoso party a tema, Jennifer Lopez sta festeggiando il suo compleanno già da diversi giorni. I pranzi celebrativi non sono mancati e i paparazzi in agguato hanno immortalato il tutto. Dopo una toccata e fuga in Europa, l’artista sta trascorrendo la sua estate negli Hamptons, rinomata zona costiera a nord di New York, che vede ritrovarsi d’estate il gotha dell’imprenditoria e dell’entertainment della Big Apple. Lei, che a NYC ci è cresciuta, passando dal Bronx all’Upper East Side, non poteva che ritagliarsi uno spazio in questi famosi luoghi da vacanzieri di lusso. I suoi outfit sono ovviamente a tema: scelte super chic, in linea con l’approccio stilistico della borghesia americana. Per un ritrovo con gli amici, JLo ha optato per un completo ricamato di Zimmermann, abbinato ad altissime platform Gucci. Per una capatina in palestra, Jennifer è in total white. C’è poi la pedalata in compagnia, con un grazioso abito dalla gonna a ruota di Dior (2.900 euro). All’anulare spicca ancora il maxi anello di fidanzamento ricevuto da Ben Affleck, sebbene lui non si veda insieme alla moglie da un pezzo: quindi i due sono ancora insieme? La verità è a noi sconosciuta ma la Lopez è raggiante: guardala nella gallery.

Related Posts