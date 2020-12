Jennifer Lopez, la diva mascherata non passa inosservata con l’outfit Dior

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Idea regalo 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ sotto la luce dei riflettori da trent’anni ma non sembra intenzionata a fermarsi. A 51 anni Jennifer Lopez è più carica che mai. Attrice, cantane, imprenditrice, moglie (quasi – sta per sposarsi per la quarta volta), mamma e bomba sexy. Negli anni 90 ha conquistato l’America e il mondo intero con la sua carica latina. Dal Bronx al lusso è stato un attimo, il suo stile di vita esagerato è stato spesso al centro del gossip. Lei non ha però mai negato le sue origini, anzi, ne ha fatto motivo di orgoglio. Ville, gioielli, jet privati, cibo stellato, nella sua esistenza da sogno non manca niente. Ovviamente ci sono anche un’infinità di vestiti e accessori.

Lo stile di Jennifer Lopez si è evoluto insieme a lei ma la star non ci pensa proprio a mettere da parte il suo sex appeal. La Lopez non rinuncia a micro bikini, top che strizzano il seno e minigonne. Da qualche tempo a questa parte però Jennifer si è avvicinata anche a uno stile più composto e bonton. Gonne lunghe, occhiali scuri, maglioncini classici. Una tattica per passare inosservata e sfuggire ai paparazzi? Assolutamente no! JLo vive di attenzioni.

Prova ne è l’outfit scelto per una recente visita da un dermatologo a Los Angels. Jennifer Lopez si è presentata completamente coperta ma non per questo si è fatta notare di meno. Il maxi dress a pois di Dior era abbinato a un cappello in pied-de-poule con veletta (690 euro) e a una borsa con logo e stampa wild (2.400 euro), anch’essi della maison francese. Occhiali scuri, mascherina con strass di Masqd (17 euro), stivali con plateau, orecchini Chanel (350 euro), vistoso bracciale Hermès (995 euro): come si poteva non notare? Jennifer è stata infatti subito riconosciuta sotto al travestimento firmato e costoso. Un mix di tessuti e fantasie difficili da portare con convinzione ma che lei interpreta con la grinta di sempre. Jenny from the block ora veste le maison francesi e continua a non sbagliare un colpo!

