Look da teenager Anni 90 per JLo con un abito cut out dalle aperture intriganti, ma l'attenzione è tutta per le scarpe

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Per tutte le tasche Da copiare 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

A stare sotto i riflettori non solo ci è abituata, ma le riesce benissimo. Da quando poi si è riaccesa la passione con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha costantemente un faro puntato addosso. Bellissima, grintosa, sicura di sé, porta i suoi 52 anni con una disinvoltura invidiabile. Anche quando sfoggia un look da Lolita, con tanto di codine e pose imbronciate, è impossibile non cadere ai suoi piedi.

Jennifer Lopez, una lolita sexy e intrigante

Protagonista di uno shooting ambientato in una sala giochi, Jennifer Lopez è pazzesca. Sembra arrivare direttamente dagli Anno 90, con le codine da teenager e l’abito cut-out Marco Marco. Il mindress verde vitaminico si apre sul davanti regalando scorci intriganti sul seno nudo. Anche le pose fanno il loro gioco, con le lunghe gambe enfatizzate dalla gonna cortissima e dettagli fucsia che si intravedono sotto. Ma il vero focus sono i piedi o, per meglio dire, i sandali. Un modello con tacco a spillo e fascette il pvc, parte della collezione disegnata da JLo per Dsw.

La collezione di calzature: glamour alla portata di tutti

Non contenta di aver lanciato una linea di skincare, JLo Beauty, un nuovo film (Marry Me uscirà in Italia il 17 febbraio) e un nuovo singolo, On my way, Jennifer Lopez ha anche disegnato una collezione di calzature. Sono sandali, tronchetti, mules e décolleté dalla spiccata indole glamour, ricchi di dettagli scintillanti e dal costo accessibile (si vai dai 22 euro per le slipper agli 89 per stivali over the knee).

C’è sempre tempo per l’amore

In tutto questo vortice di progetti professionali, Jennifer Lopez trova anche il tempo per l’amore. La relazione con Ben Affleck va alla grande: dopo 17 anni dalla rottura sono tornati insieme e la loro passione ritrovata fa sognare i fan. I paparazzi li inseguono ad ogni uscita (per esempio a una partita dell’NBA, ne abbiamo parlato QUI) e i Bennifer sono sempre più complici e innamorati. Di certo JLo sa bene come far stare Ben… ai suoi piedi.

Related Posts