Jennifer Lopez in viaggio di nozze con… le borse di lusso

Qualche tempo fa Jennifer Lopez aveva dichiarato che “ogni giorno insieme a Ben è una luna di miele”. Il Ben in questione fa Affleck di cognome ed è il neo-sposo della popstar. Passi la frase poetica della cantante sull’idillio amoroso ma qualche giorno fa per i due è stato davvero tempo di dedicarsi al viaggio di nozze.

Gli outfit nuziali

Nonostante il matrimonio fosse nell’aria (GUARDA l’anello di fidanzamento), le nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck, celebrate in fretta e furia a Las Vegas, hanno lasciato tutti stupefatti. Ci si aspettava una festa in grande stile e invece hanno trionfato sentimento e semplicità. I Bennifer si sono detti sì nella famosa Little White Chapel il 16 luglio. Inconsueta anche la scelta dei look nuziali, in parte riciclati (QUI tutti i dettagli). Insomma, ricchissimi e abituati al lusso, in tema wedding i due hanno fatto scelte insolite ma, per quanto riguarda la luna di miele, non hanno badato a spese.

I look parigini

E’ Parigi la città scelta da Jennifer Lopez e Ben Affleck per il viaggio di nozze. Cosa c’è di più romantico? I due, accompagnati da alcuni dei cinque figli avuti da relazioni precedenti, sono stati paparazzati a spasso in lungo e in largo per la Ville Lumiere. Al Louvre, in barca sulla Senna, nei ristoranti stellati: JLo era sempre elegantissima e firmatissima con una serie di outfit da capogiro. Abiti fantasia, scarpe altissime, gioielli: nulla è lasciato al caso. A spiccare però nei look della Lopez sono soprattutto le borse da favola.

Borse per ogni occasione

Per le nozze nella città del gioco, Jennifer Lopez aveva scelto una discreta ma preziosa Bolide di Hermès, in pelle bianca. Una borsa bon-ton, perfetta per l’occasione. In Francia invece ha optato per it-bag colorate e divertenti. Due le proposte di Valentino, una in pelle nera e una rossa, abbinata a un vestito dall’oblò sensuale sul seno. E’ divertente la clutch a specchio di Dolce&Gabbana dal nome evocativo, Snow White (Biancaneve), con la scritta “Io sono la più bella”. Come non citare poi la Birkin in coccodrillo verde acqua? Portata con i jeans è casual ma non lasciatevi ingannare, costa più di cinquantamila euro.

Dopo il tour parigino i Bennifer si sono sono separati. Jennifer Lopez è volata a Capri per un esclusivo evento Unicef (ECCO il suo outfit spettacolare) mentre Ben Affleck è tornato sul set. Sfrutteranno agosto per proseguire altrove il loro viaggio di nozze? Intanto sbriciate tutte le sue borsette parigine nella gallery.

